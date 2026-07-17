District de Pinggu : Immersion au cœur de l’agriculture intelligente chinoise

Dans le cadre du Programme 2026 du Centre international de presse et de communication de Chine (CIPCC), les participants ont visité le district de Pinggu le mardi 14 juillet 2026.

Agriculture par satellite, élevage de poulets assisté par l’intelligence artificielle et chaînes de production alimentaire automatisées. Voilà autant d’innovations concentrées dans la zone agricole du district de Pinggu, à Pékin. Une immersion dans ledit district a permis aux journalistes étrangers participant au programme 2026 du Centre international de presse et de communication de Chine (CIPCC) de découvrir l’ensemble de ces technologies.

Afin de leur permettre de toucher du doigt ces technologies, des visites ont été organisées dans les projets de démonstration agricole à Zhongguancun, notamment l’entreprise Zixingyuan, le hall d’expérimentation du violon de Huadong Musical Instrument Co., Ltd., l’industrie avicole de Yukou, la ferme Jiashe, l’atelier d’innovation du parc scientifique et technologique agricole de Beijing Pinggu Zhongguancun et le verger du village de Xinglongzhuang.

Le passage des journalistes à l’entreprise Zixingyuan leur a permis de découvrir les processus automatisés de fabrication et de conditionnement de spécialités telles que les galettes traditionnelles Tang Huoshao, le gâteau Zenggao et les pains au sésame.

À la ferme Jiashe, les journalistes étrangers ont observé des équipements de télédétection par satellite et de « surveillance des quatre conditions ». Ils ont également appris davantage sur le développement de l’entreprise dans le domaine de l’agriculture intelligente et des services agricoles socialisés. Ils ont par ailleurs découvert les installations modernes de la ferme notamment son système d’irrigation sophistiqué et efficace.

Les journalistes du CIPCC ont fait également un tour à Yukou Poultry, le plus grand élevage de poules pondeuses au monde. Là, ils ont découvert les efforts déployés par l’entreprise pour promouvoir l’exportation de ses poules pondeuses et reproductrices grâce à des écrans intelligents et d’autres moyens.

Explorer de près la révolution technologique agricole

À l’atelier d’innovation du parc scientifique et technologique agricole de Beijing Pinggu Zhongguancun, les journalistes étrangers ont pu mieux comprendre le développement agricole du district de Pinggu, assister à la présentation de Zaochen Biotechnology sur la recherche et le développement des ressources en microalgues, et déguster les ailes végétales et autres produits de spécialité de Sutuo Technology.

Ils se sont également rendus au “East China Musical Instrument Violin Culture Experience Hall” pour en apprendre davantage sur les techniques de fabrication des violons.

Lors du séjour d’une journée des journalistes étrangers à Pinggu, les hommes et femmes de médias étrangers ont par ailleurs assisté à une conférence consacrée à l’agriculture dans le district de Pinggu à laquelle a pris part Gao Hongbin, adjoint au maire du district de Pinggu. Des représentants de trois entreprises locales que sont Yukou Poultry Industry, Zixingyuan et Jingwa Center ont pris la parole pour présenter les réussites de leurs entreprises en matière de développement international et leurs visions de la coopération.

La conférence comprenait également une séance de questions-réponses, au cours de laquelle des journalistes ont posé des questions sur les politiques de soutien à l’agriculture, la qualité et la sécurité des aliments, la coopération industrielle et l’exportation de technologies.

Cette journée à Pinggu a permis aux journalistes étrangers d’explorer de près la révolution technologique agricole en cours dans le district.

À l’avenir, le district de Pinggu entend s’appuyer sur ses propres ressources et atouts pour se concentrer sur la création d’un pôle agricole, d’une plateforme logistique pour la capitale et d’une vallée de loisirs de renommée internationale.

Il créera un centre d’échanges et d’accueil agricoles, mènera une coopération pragmatique avec divers pays, favorisera l’attraction des investissements, établira des partenariats mutuellement avantageux, contribuera à l’édification du centre d’échanges internationaux de Pékin et apportera sa contribution locale à la construction d’une communauté de destin pour l’humanité.

Nadège YAMEOGO