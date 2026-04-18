5e étape et clôture du Tour féminin Yennenga: Awa Bamogo entre dans l’histoire, le Nigeria s’offre le bouquet final

Le rideau est tombé ce samedi 18 avril 2026 sur la première édition du Tour féminin Yennenga. Au terme d’un circuit fermé haletant sur le boulevard de la Révolution à Bobo-Dioulasso, la Nigériane Osaretin Grace Godwin a remporté la dernière étape, tandis que la Burkinabè Awa Bamogo a été officiellement sacrée grande championne de ce tour historique.

Le top départ de cette ultime joute a été donné à 7h 07. Les coureuses devaient couvrir 10 tours d’un circuit de 5,59 km, soit une distance totale de 55,90 km. Dès le premier tour, bouclé en 9 minutes 27 secondes (35,550 km/h), le ton était donné. La bataille pour les points chauds a cependant été l’affaire du duo de tête burkinabè. Lamoussa Zoungrana a exercé une domination sans partage sur les sprints intermédiaires du jour. Elle a enlevé les trois points chauds prévus aux 4e, 6e et 8e tours. À chaque passage, elle a devancé sa coéquipière Awa Bamogo, tandis que les Nigérianes Grace Ayuba, Osaretin Grace Godwin et Divine Ogbe se sont relayées pour la troisième place. La course a basculé au 5e tour lorsqu’un groupe de cinq coureuses s’est détaché, établissant un écart de 42 secondes sur le peloton. Dans le dernier tour, l’intensité est montée d’un cran : Awa Bamogo et la Nigériane Osaretin Grace Godwin se sont échappées de ce groupe de tête pour s’offrir un duel final, laissant le peloton à 52 secondes derrière. Ce dernier s’est d’ailleurs disloqué, laissant les représentantes du Burundi, du Cameroun et du Mali esseulées à l’arrière. Sur la ligne d’arrivée, la Nigériane Osaretin Grace Godwin a fait parler sa pointe de vitesse pour remporter cette 5e étape en 1 heure 39 minutes 31 secondes (moyenne de 33,763 km/h). Mais l’essentiel était ailleurs pour le camp burkinabè : en terminant dans la roue de sa rivale, Awa Bamogo a scellé sa victoire finale au classement général. La championne burkinabè boucle les cinq étapes de ce tour en 8 heures 55 minutes 16 secondes. Au décompte final, elle devance sa dauphine Lamoussa Zoungrana de 22 secondes et la Nigériane Osaretin Grace Godwin de 3 minutes 36 secondes. Le bilan est exceptionnel pour les Étalons cyclistes. Awa Bamogo conserve le prestigieux maillot « Liouli-Péndé » (leader au temps) ainsi que le maillot vert (classement aux points). Lamoussa Zoungrana, grâce à sa moisson du jour, repart avec le maillot rose de leader des sprints intermédiaires. La Nigériane Osaretin Grace Godwin ne rentre pas les mains vides, puisqu’elle s’empare du maillot de meilleure jeune. Au classement général par équipe, le Burkina Faso monte sur la plus haute marche du podium, suivi du Nigeria et de l’équipe burkinabè Guimbi Ouattara. Le Cameroun, le Burundi et le Mali ferment la marche de cette compétition qui aura tenu toutes ses promesses en termes de cohésion sociale et de promotion du sport féminin.

Pengdwendé Achille OUEDRAOGO