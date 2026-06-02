Examens scolaires session 2026: 14 408 candidats au CEP et 10 391 au BEPC dans les Tannounyan

Les épreuves écrites et orales des examens du primaire et du second cycle ont été lancées dans la matinée du mardi 2 juin 2026 respectivement à Banfora et à Tengrela dans la région des Tannounyan. La région enregistre cette année entre autres, 14 408 candidats au Certificat d’études primaires (CEP) et 10 391 au Brevet d’études du premier cycle (BEPC).

Il est 6 heures (h) 40 minutes (mn) dans la cour des écoles primaires publiques Korona à Banfora. Au jury 4 de la Circonscription d’éducation de base (CEB) Banfora 2, qui est logé dans cette enceinte, l’appel des candidats est déjà terminé. Pour cette session, le lancement officiel régional des épreuves écrites et orales du Certificat d’études primaires (CEP) a lieu dans ce jury, présidé par Aminata Héma. Elèves et acteurs du jury attendent tous le dernier acte pour le top départ de la composition. Dans l’ensemble, tout se déroule bien comme souhaité, confie la présidente du jury.

La jeune Tou Zaleyka est à la conquête de son premier diplôme et se dit prête pour les hostilités. « Je me suis bien préparée, j’ai bien appris mes leçons et j’attends les sujets », affirme-t-elle, avec une dose de stress dans la voix. Coulibaly Ali est aussi candidat au CEP dans le même jury. Il promet de décrocher le sésame non seulement pour faire plaisir à ses parents et ses enseignants, mais aussi pour s’ouvrir les portes du lycée. 7h 20 mn.

Après avoir assisté à une montée des couleurs nationales et sillonné quelques salles de composition, question d’encourager les candidats, le gouverneur de la région, Patrice Yéyé, procède à l’ouverture de l’enveloppe contenant la première épreuve de la journée, la rédaction. Il affiche d’office son satisfecit de savoir que tout se passe bien jusque-là, du tirage des sujets au lancement des épreuves en passant par l’acheminement dans les différents jurys dans toute la région.

Son adresse à l’égard des candidats, leur souhaiter bonne chance et leur demander de s’appliquer pleinement, car dit-il, la région compte sur eux pour occuper un rang de choix au niveau national au soir des résultats. Innovations Il a saisi l’occasion pour saluer tous les acteurs du processus, dont les enseignants, les parents d’élève et les forces de défense et de sécurité. Selon le Directeur régional (DR) de l’éducation préscolaire, primaire et non formelle des Tannounyan, Dari Anselme Dah, ce sont 14 408 candidats répartis dans 33 jurys composés au total de 73 centres de composition, qui vont à l’assaut du CEP cette année. En outre, ajoute-t-il, 1 804 acteurs, dont des surveillants, des correcteurs et des secrétaires ont été mobilisés pour dérouler ces épreuves.

A l’écouter, tout est fin prêt pour le début sur l’ensemble du territoire régional. « Les acteurs se sont donné corps et âme avec l’accompagnement des autorités et des FDS. Tout a été fait pour que ces examens se déroulent dans les meilleures conditions possibles », affirme-t-il. Aussi, souligne le directeur régional, deux innovations majeures sont à l’ordre du jour cette année. Pour les épreuves orales, tous les candidats seront tenus de chanter l’hymne national dans une langue locale, et l’éducation civique et morale constitue désormais une épreuve à part entière.

Ce sont 9 épreuves qui seront déroulées du 2 au 4 juin 2026 et les résultats sont attendus dans la région entre le 13 et le 14 juin prochain, foi de M. Dah. Quand le gouverneur ouvrait la première enveloppe pour les épreuves du CEP, simultanément à Tengrela, à une dizaine de kilomètres de la ville de Banfora, le Secrétaire général de la région (SGR), Toussaint Méda, lançait également les épreuves au niveau régional, des examens du secondaire que sont le Brevet d’études du premier cycle (BEPC), le Certificat d’aptitude professionnelle (CAP) et le Brevet d’études professionnelles (BEP).

Le directeur régional en charge de l’enseignement secondaire, Alidou Karim Koné, rassure à son tour que toutes les dispositions ont été prises au niveau de la région pour le bon déroulement de ces examens. « Nous avons effectivement déposé à temps les épreuves dans tous les centres de composition », indique-t-il. Pour que le travail soit fait convenablement, poursuit-il, les acteurs ont été préalablement formés. Sur le plan régional, 10 391 candidats se présentent au BEPC, 517 au BEP et 455 au CAP pour la présente session. Les premiers résultats du BEPC sont attendus le 9 juin prochain.

Alpha Sékou BARRY

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