Solidarité nationale: la plateforme digitale « Dèmè Sira » officiellement lancée

La ministre de l’Action humanitaire et de la Solidarité, le lieutenant-colonel Passowendé Pélagie Kabré, a lancé officiellement la plateforme digitale « Dèmè Sira », mardi 2 juin 2026 à Ouagadougou.

Le Burkina Faso dispose désormais d’un nouvel outil numérique au service de la solidarité nationale. En effet, le ministère de l’Action humanitaire et de la Solidarité a officiellement lancé la plateforme digitale « Dèmè Sira », mardi 2 juin 2026 à Ouagadougou. Accessible via internet à l’adresse www.solidarité.gov.bf, cette plate-forme permettra de faciliter la prise en charge des personnes en situation de vulnérabilité, de renforcer la mobilisation citoyenne autour des actions de solidarité et d’assurer une gestion transparente des contributions.

Selon la ministre de l’Action humanitaire et de la Solidarité, le lieutenant-colonel, Passowendé Pélagie Kabré, cette initiative s’inscrit dans un contexte marqué par des défis sécuritaires, humanitaires et sociaux qui affectent de nombreuses familles burkinabè. Elle a expliqué que la plateforme « Dèmè Sira » constitue un pont entre les besoins des populations vulnérables et les bonnes volontés. La plateforme, a-t-elle poursuivi, permettra aux citoyens, à la diaspora, aux entreprises, aux organisations communautaires, aux influenceurs digitaux ainsi qu’aux partenaires de contribuer directement aux efforts de solidarité nationale.

La ministre a également souligné que cet outil garantit la transparence et la traçabilité des contributions afin de renforcer la confiance des citoyens. La ministre chargée de la Solidarité a relevé que les crises successives ont fragilisé les conditions de vie de milliers de personnes, notamment les veuves, les enfants en difficulté, les personnes vivant avec un handicap, les personnes âgées et les populations déplacées. Pour elle, la vulnérabilité ne concerne pas uniquement les personnes qui la vivent, mais interpelle l’ensemble de la nation. « Le gouvernement a choisi la voie de la solidarité, de la responsabilité collective, du partage et de la résilience », a-t-elle soutenu.

Le directeur des systèmes d’information du ministère en charge de la solidarité, Abou-Bakar Traoré, a indiqué que la mise en place de la plateforme « Dèmè Sira » répond aux orientations du Manifeste de la Révolution progressiste et populaire, qui fait de la digitalisation un levier de modernisation de l’administration et de gouvernance efficace. De son avis, malgré les efforts de l’Etat et de ses partenaires, la gestion des situations de vulnérabilité reste confrontée à plusieurs difficultés, notamment la remontée tardive des alertes, la dispersion des informations et l’insuffisance des mécanismes de coordination et de suivi. « Dèmè Sira » a ainsi pour objectif d’identifier rapidement les situations de détresse sociale, de coordonner les interventions des différents acteurs et de réduire les délais de prise en charge des bénéficiaires, a-t-il expliqué.

Les données collectées permettront également d’améliorer le pilotage des politiques publiques de solidarité. Abou-Bakar Traoré a précisé que la plateforme offre plusieurs services, dont la soumission et le suivi des demandes d’assistance sociale, la gestion des plaintes, les appels à la solidarité, les contributions financières, ainsi que la publication de témoignages de bénéficiaires. « Elle intègre également des outils de suivi statistique destinés à faciliter la prise de décision », a-t-il ajouté. Le directeur des systèmes d’information a fait savoir que la plateforme est hébergée à l’Agence nationale de promotion des technologies de l’information et de la communication (ANPTIC). « Elle a été conçue en tenant compte des exigences d’accessibilité, de sécurité et de protection des données personnelles. Des mécanismes de sécurisation des accès, de traçabilité des opérations et de sauvegarde automatique des données ont notamment été mis en place », a-t-il affirmé..

Fatimata ZOUNGRANA (Stagiaire)