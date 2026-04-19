Présidence du Faso: Un tournoi de football inter-services pour renforcer les liens sociaux

La Présidence du Faso a organisé, le jeudi 16 avril 2026 à Ouagadougou, un tournoi de football inter-services pour raffermir les liens sociaux et professionnels entre les agents. Initiée autour du thème « Sport et patriotisme : des agents engagés pour un Burkina Faso prospère », cette première édition a été remportée aux tirs au but (1#0), par l’équipe 7 (Garde républicaine, Agence burkinabè de l’énergie Atomique) qui a croisé en finale l’équipe 6 (Direction de la communication et des relations publiques, Autorité nationale de coordination du foncier, État-major particulier).

Le coup d’envoi de cette première édition du tournoi de football inter-services de la Présidence du Faso a été donné par la Ministre des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi, Mme Annick Lydie Djouma PIKBOUGOUM, présidente du tournoi.

Pour le président du comité d’organisation, le Ministre Conseiller spécial du Président du Faso, M. Isidore TIEMTORÉ, cette compétition est un « cadre de rencontre entre le personnel civil et militaire, hors des bureaux pour fraterniser par le sport. Elle permet de déstresser, de décompresser, de se décontracter ».

La trentaine de structures que compte la Présidence du Faso a été organisée en 8 équipes pour se mesurer en 2x20mn dans un jeu à 7 contre 7, en présence des premiers responsable et un public mobilisé pour la circonstance.

Le patron du tournoi, le Ministre Directeur de Cabinet du Président du Faso, le Capitaine Martha Céleste Anderson MEDAH affirme avoir observé des agents engagés sur le terrain, avec beaucoup de fraternité, de bonne humeur et de sourire.

« Nous espérons encourager davantage ce genre d’initiatives de cohésion, pour que les agents de la Présidence du Faso puissent se brasser et avoir des résultats significatifs dans le travail, car c’est dans la fraternité et dans la cohésion que nous pouvons travailler ensemble. », souligne-t-il.

Le Parrain du tournoi, M. Charles KABORÉ, Ambassadeur pour le sport, a dans le même élan loué l’initiative. « Tous les services de la Présidence du Faso réunis, cela nous permet de nous frotter et c’est ce qui amène la cohésion et le bon climat de travail. Parce qu’on est dans le même service, souvent on ne se connait pas, on ne se voit pas », soutient-il.

Direction de la communication de la Présidence du Faso