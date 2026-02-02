Farouk Azaria Sorgho, porte-parole du CORAG à propos de la lutte contre la corruption : « Le président du Faso a instruit de durcir le ton en 2026 »

Le CORAG est de plus en plus engagé dans la lutte contre la corruption. Dans une déclaration, le samedi 31 janvier 2026, son porte-parole, le commandant, Farouk Azaria Sorgho, porte-parole du CORAG, a fait le point de la situation de la lutte contre la corruption au Burkina. Egalement, il est revenu sur les mesures prises pour lutter contre cette gangrène dans la société et dans l’administration publique.

S’agissant de l’état des lieux de la lutte contre la corruption en 2025, il faut noter qu’après la proclamation de la Révolution progressiste populaire(RPP) par le camarade Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, le 1er avril 2025, des instructions était d’intensifier la lutte contre la corruption, ce fléau qui gangrène notre société depuis belle lurette. Donc, il s’est agi en 2025 de poursuivre la sensibilisation par des communications des différentes structures compétentes engagées dans la lutte contre la corruption.

Ensuite, il s’est agi d’encourager les dénonciateurs à travers des récompenses qui sont prévues de façon officielle pour tout dénonciateur. Malheureusement, le constat est que malgré toutes ces mesures prises, ce fléau continue de sévir dans notre société. C’est pour cette raison que le camarade Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a instruit de durcir le ton en 2026, notamment à travers des sanctions immédiates pour tout agent indélicat qui serait pris en flagrant délit de corruption ou de mauvaise pratique. Au niveau des forces de sécurité intérieure, il faut noter qu’il y a des mesures qui ont été prises afin de réduire la corruption au niveau des contrôles routiers.

Nous pouvons citer la dotation des cartes de réquisition Labaal au profit des commissariats. Comment ça fonctionne cette carte de réquisition Laabal ? Dès qu’un usager enfreint le Code de la route et qu’il est arrêté par l’agent contrôleur, on procède comme d’habitude au retrait de ces documents. Dès qu’on récupère ces documents, on lui remettra la carte de réquisition Laabal. A partir de cette carte de réquisition Labaal, il a la possibilité de payer par moyens électroniques au lieu de négocier ou de soudoyer l’agent contrôleur. Ce paiement électronique se fera directement au Trésor public. Ce qui permettra de contribuer au renforcement des moyens de défense et de sécurité, au développement du pays et à l’amélioration des conditions de vie et de travail pour tous.

A l’issue de ce paiement, il pourra présenter le reçu ou la confirmation de ce paiement électronique et on lui fixera une date pour procéder à des travaux d’intérêt commun parce qu’il aura quand même enfreint la loi. Même si l’engin ne sera pas mis en fourrière, au moins, il va quand même s’acquitter des travaux d’intérêt commun pour qu’il puisse comprendre qu’il a fauté. De façon générale dans l’administration, il faut noter qu’il y a quand même de l’amélioration dans le comportement de certains serviteurs du peuple. Malgré tout, il y a des agents récalcitrants qui sont abonnés aux mauvaises pratiques. Nous pouvons constater un peu partout la lenteur dans le traitement des dossiers, la négligence de certains clients ou demandeurs de services, l’absentéisme notoire et le retard observé de certains agents dans certaines structures.

De ce fait, les moyens de lutte contre la corruption et les mauvaises pratiques dans l’administration seront renforcés. Il s’agira du déploiement d’agents commis à cet effet avec des moyens techniques pour établir les preuves de corruption et de mauvaises pratiques des agents indélicats. Ces moyens techniques ont déjà été expérimentés sur le terrain et dans les jours à venir, des vidéos seront diffusées montrant l’implication de certains agents de l’Etat coupables de corruption ou de mauvaises pratiques.

Nous profitons donc de ce canal pour inviter les populations, dans un premier temps, à se démarquer de tout acte ou comportement lié à la corruption. Dans un second temps, nous les encourageons à dénoncer toute mauvaise pratique ou toute tentative de corruption auprès des services compétents ou en appelant au centre national d’appels au 199. Nous sommes convaincus qu’ensemble, avec l’engagement et la détermination de toute et de tous, nous pourrons vaincre ce fléau qui gangrène notre société. La Patrie ou la Mort, Nous Vaincrons.

Propos retranscris par La Rédaction