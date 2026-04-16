Burkina: Ce que la loi portant réglementation générale des activités postales va changer concrètement

Votée le mercredi 15 avril 2026 à l’, l’Assemblée Législative de Transition (ALT), la portée de la loi portant réglementation générale des activités postales au Burkina Faso réside dans les transformations qu’elle introduit. Elle consacre l’entrée du secteur postal dans une nouvelle phase, où les technologies numériques deviennent pleinement intégrées aux services proposés. Désormais, les opérateurs pourront s’appuyer sur les outils digitaux pour moderniser leurs offres, améliorer la traçabilité des envois et proposer des services plus adaptés aux attentes des usagers. Cette évolution s’accompagne d’un élargissement du champ des services postaux, qui inclut désormais des prestations électroniques, en phase avec les pratiques actuelles.

Dans le même temps, le texte vient clarifier les règles du jeu. Les responsabilités des opérateurs sont mieux définies, les droits des usagers renforcés, et les mécanismes de régulation consolidés. La suppression des services réservés, combinée à l’introduction de nouveaux dispositifs de compensation du service postal universel, ouvre la voie à une dynamique plus compétitive, tout en garantissant l’accessibilité des services sur l’ensemble du territoire. Le renforcement des sanctions à l’encontre des opérateurs illégaux participe également à l’assainissement du secteur.

Au-delà des aspects techniques, cette réforme porte une ambition plus large. Elle repositionne le réseau postal comme une infrastructure au service de l’économie et de la cohésion sociale. En facilitant le développement du commerce électronique, en soutenant l’inclusion financière à travers des services accessibles, notamment en milieu rural, et en contribuant à la distribution de biens essentiels, la poste est appelée à jouer un rôle accru dans la vie quotidienne des Burkinabè. Elle devient, dans cette configuration, un outil de proximité, capable de répondre aux besoins des populations, y compris dans les zones les plus enclavées.

L’adoption de cette loi ouvre ainsi une nouvelle étape. Elle pose les bases d’un secteur postal plus moderne, mieux encadré et résolument tourné vers l’innovation. Pour les acteurs comme pour les usagers, elle offre un cadre plus lisible, plus sécurisé et porteur de perspectives.

Au-delà du texte, c’est une dynamique qui est enclenchée. Celle d’un secteur qui se transforme pour mieux servir, mieux connecter et mieux contribuer au développement du Burkina Faso.

Source : Ministère de la Transmission digitale, des Postes et de l’Économie numérique.