Fête de Tabaski: L’Association Alfawz offre 816  carcasses aux personnes vulnérables

L’Association Alfawz pour le développement et secours a organisé une opération de don de carcasses au profit des personnes vulnérables, jeudi 28 mai 2026 à Ouagadougou.

À l’occasion de la fête de la Tabaski, l’Association Alfawz pour le développement et secours multiplie des initiatives solidaires pour apporter de la joie et du réconfort aux personnes vulnérables. En plus des vêtements et des chaussures qu’elle a offert aux familles démunies, 406 carcasses de chèvres et 410 carcasses de moutons ont été distribuées aux veuves, personnes vivant avec un handicap, orphelins et familles en situation de précarité des quartiers Toudoubweogo, Zinguessin et Bonheur ville de Ouagadougou. D’une valeur d’environ 45 millions FCFA, selon le chargé à l’organisation de l’association, Almomine Ag Mossa, ces dons ont été possibles grâce au soutien de Dubai Charity et de Croissant rouge des Emirates arabes unis. En effet, il a expliqué que l’initiative s’inscrit avant tout dans un cadre de solidarité et d’entraide sociale. L’objectif principal est de permettre aux familles bénéficiaires de célébrer la fête dans de meilleures conditions, en partageant ce moment de joie avec l’ensemble de la communauté.

Le chargé à l’organisation a en outre soutenu que 5700 personnes vont bénéficier de ce soutien. « La Tabaski est une fête de partage, d’amour et de solidarité. Nous avons voulu apporté de joie aux personnes qui rencontrent de difficultés afin qu’elles puissent, elles aussi célébrer cette fête dans de bonnes conditions », a-t-il affirmé. Il a adressé un message de profonde gratitude aux partenaires et aux personnes ayant contribué à la réalisation de cette action sociale. Toutefois, face à l’ampleur des besoins exprimés sur le terrain, il a encouragé les partenaires à renforcer davantage leur accompagnement.

Quant aux bénéficiaires, ils ont salué ce geste de générosité qui vient soulager de nombreuses familles confrontées à la hausse du coût de la vie. Ils ont exprimé leur reconnaissance envers l’association et ses partenaires pour cet accompagnement en cette période festive. A cet effet, la présidente de l’association la Perche de l’Inclusion, Rasmata Konfo, a témoigne de l’impact positif de cette solidarité sur le quotidien des bénéficiaires. Depuis plusieurs années, selon elle, son association bénéficie d’un accompagnement à travers des distributions de vivres et de carcasses de moutons pendant la fête de la Tabaski. Elle a expliqué qu’à chaque appel de l’Association alfawz pour le développement et secours, une immense joie anime les bénéficiaires. « Ils se sentent valorisés, écoutés et traités avec dignité.

Cette assistance permet aux familles défavorisées de célébrer la fête dans la dignité, comme toutes les autres familles », s’est-elle réjouie. Mme Konfo a formulé également des prières pour l’Association Alfawz et ses partenaires en demandant à Dieu de les bénir abondamment pour leurs actions de solidarité.

Oumarou RABO