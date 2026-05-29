Règlementation des frais de scolarité dans les structures privées d’enseignement ( conseil des ministres)

Le Président du Faso, Son Excellence le Capitaine Ibrahim TRAORÉ a présidé, ce vendredi 29 mai 2026, l’hebdomadaire Conseil des ministres. Selon le Ministre Porte-parole du Gouvernement, M. Pingdwendé Gilbert OUÉDRAOGO, le Conseil a examiné et adopté plusieurs dossiers et pris d’importantes décisions pour la bonne marche de la Nation et pour le plein épanouissement des Burkinabè, conformément à la vision de la Révolution Progressiste Populaire.

Au titre de la Primature, le Conseil des ministres a adopté un décret portant règlementation des frais de scolarité dans les structures privées d’enseignement.

« Ces frais incluent les frais de dossier, d’inscription, de formation, de laboratoire ou de paillasse, frais de soutenance, et les frais d’établissement du diplôme ainsi que tout autre frais lié à la vie pédagogique et aux services fournis par l’établissement », souligne le Ministre de l’Éducation de Base, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales, M. Jacques Sosthène DINGARA.

Le Ministre précise que la mesure concerne les écoles primaires privées, les établissements privés d’enseignement post-primaire et secondaire général, technique et professionnel, les universités privées, les grandes écoles privées, les institutions privées d’enseignement supérieur.

Selon le Ministre DINGARA, le décret définit des critères de catégorisation des établissements privés d’enseignement et les frais de scolarité seront arrêtés en fonction desdits critères. Il prévoit également un mécanisme régulier de contrôle et de mise à jour annuelle de la liste des établissements.

« Des sanctions sont également prévues pour ceux qui fixeront des frais de scolarité au-delà de ce que l’arrêté permet », souligne le Ministre.

03 agents publics révoqués

Pour le compte du Ministère des Serviteurs du Peuple, le Conseil a entendu une communication orale relative à la révocation de trois agents publics dans le cadre du contrôle de l’authenticité des diplômes et des titres de capacité ayant servi à leur recrutement ou à leur promotion dans la fonction publique.

Selon le Ministre des Serviteurs du Peuple, M. Mathias TRAORÉ, faisant suite aux différents contrôles d’authenticité, des diligences ont été accomplies pour trois agents publics, pour une institution publique et deux ministères :

– au titre de la Présidence du Faso, Mme BANAZARO Lydie Émilie, Matricule 250 272 X, Secrétaire de direction ;

– au titre du Ministère de la Sécurité, M. BAYALA Begawendé Pierre Mesmin, Matricule 109 231, Inspecteur des Eaux et Forêts ;

– au titre du Ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, M. NACAMBO Mamoudou Matricule 83 973 E, Conseiller en Sciences et Techniques de l’Information et de la Communication.

‎Direction de la communication de la Présidence du Faso