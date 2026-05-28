Aidez-moi à parler de Dieu sans être odieux aux yeux du monde

J’ai peur du fervent homme de Dieu qui traite les autres d’immonde

Aidez-moi à élever la voix sans hausser le ton, sans perdre ma foi

J’ai peur du puritain prochain qui me prend pour le diable sans émoi

Comment dire à l’homme que Dieu est un écho qui résonne en nous

Je pleure l’érudit qui se fourvoie dans le noir, dans la boue jusqu’au cou

Comment faire pour le convaincre que l’enfer n’est ailleurs que sur terre ?

Je me méfie du semblable qui crie au loup en dissimulant ses crocs en fer

Aidez-moi à comprendre ma mission sur cette graine de poussière perdue

La Terre est habitée de cruels bipèdes aux destins furtifs sans héritage reconnu

Ma vie, cette éphéméride qui se laisse emporter au moindre coup de vent et vlan !

Mon orgueil invisible n’est qu’un amas de chair fétide, avachi, enterré au levant !

L’univers tout entier porte la marque éternelle du Créateur humble et effacé

Il n’a ni religion ni ethnie, ni couleur ni senteur, ô ce grand vide à l’infini tracé !

Sa puissance est une présence absente mais vivante, son règne est sans fin

Il suffit de penser qu’il est Maître de tout pour mettre de l’eau dans son vin

Ô homme qui dévoie et exhibe mille fois le poids plume de ta foi qui défie les lois !

De quelle voie parles-tu avec tant de hargne dans la voix, pourquoi tant d’effrois ?

Baissons le ton et gravissons les monts de la persécution à l’unisson, allons au front !

Le front de la prière sans venin, les incantations avec dévotion, la religion sans lésion !

Clément ZONGO

clmentzongo@yahoo.fr