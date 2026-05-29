Etablissements secondaires dans le Nazinon : plus de 2 000 lampes solaires offertes pour améliorer les conditions d’études   

L’Association Solidarité international pour l’accès à l’énergie et au développement durable a offert, jeudi 28 mai 2026, à Manga, des lampes solaires certifiées à la direction régionale chargée de l’enseignement secondaire du Nazinon. Et ce, pour la mise en place de bibliothèques solaires dans 35 établissements secondaires.

Plus de 2 000 lampes solaires certifiées ont été remises à la direction régionale chargée de l’enseignement secondaire du Nazinon, jeudi 28 mai 2026, à Manga. Et ce, pour la mise en place de bibliothèques solaires dans 35 établissements secondaires de la région dont 15 dans le Zoundwéogo, 10 pour le compte du Nahouri et 10 également pour le Bazèga. Offertes par l’Association Solidarité international pour l’accès à l’énergie et au développement durable, ces lampes solaires, d’une valeur de plus de 56 000 000 F CFA, ont une durée de vie pouvant aller jusqu’à 10 ans.

Selon le président de l’Association, Boureima Kabré, la puissance de ces luminaires équivaut à 75 lumens. Ce qui vaut, a-t-il précisé, à peu près 15 grosses lampes lucioles que l’on utilisait auparavant. Il a fait savoir que la remise de ces matériels solaires vise à promouvoir l’excellente à l’école et à aider les élèves déplacés internes à poursuivre sereinement leurs études. M. Kabré a rappelé que de par le passé, les élèves recevaient directement et individuellement leurs kits solaires et ce, depuis 2015. Mais, cette fois-ci, a-t-il clarifié, le don est fait de façon particulière en accompagnant à la mise en place des bibliothèques solaires dans les établissements.

Ce qui permet, à son avis, au système de se pérenniser. Le président de l’Association a par ailleurs, indiqué que si les lampadaires sont bien gérés, ils auront un impact positif sur les élèves au niveau de la région. La Secrétaire générale régionale (SGR) du Nazinon, Abibata Bamouni, ces lampes solaires vont contribuer à améliorer les conditions d’études des élèves bénéficiaires. Tout en traduisant sa reconnaissance à l’Association, elle a pris l’engagement que ces kits seront utilisés à bon escient par les scolaires.

Pour sa part, la directrice régionale chargée de l’enseignement secondaire du Nazinon, Djénéba Ouédraogo, a exprimé sa joie d’avoir reçu les lampes solaires car elles vont améliorer les conditions d’études et d’apprentissage des élèves. Selon elle, les lampes seront gérées sous forme de prêt que l’on va appeler bibliothèque solaire. « Les élèves vont prendre les luminaires qu’elles vont utiliser et les ramener moyennant quelque-chose pour assurer la pérennité de cette œuvre », a conclu Mme Ouédraogo tout en souhaitant que Dieu récompense les efforts du donateur.

Noufou Sawadogo