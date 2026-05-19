Eliminatoires CAN 2027: les Etalons en favoris du groupe F

Le tirage au sort des éliminatoires de la CAN 2027 a eu lieu, hier 19 mai, au siège de la CAF au Caire, en Egypte. Le Burkina Faso a été placé dans le groupe F en compagnie du Benin, de la Mauritanie et de la république centrafricaine.

Le Burkina Faso connait ses trois adversaires pour les éliminatoires de la CAN 2027. Le tirage au sort effectué, hier 19 mai, au Caire, en Egypte, a mis sur le chemin des Etalons, les Guépards du Benin, les Mourabitounes de la Mauritanie et les Fauves du Bas-Oubangui de la République Centrafricaine. Le Burkina Faso, tête de chapeaux de ce tirage au sort fait sans conteste figure de favori de ce groupe F où il devrait sans coup férir obtenir l’un des deux tickets qualificatifs pour la 15e phase finale de CAN de son histoire. Le Benin avec ses 5 phases finales et la Mauritanie qui est sur trois participations ne devraient pas être des épouvantails pour le capitaine Bertrand Traoré et ses coéquipiers devenus depuis près de deux décennies des habitués de phases finales de CAN.

Cependant, la réalité du terrain peut être tout autre et les Burkinabè ont encore en mémoire la non qualification des Etalons pour les phases finales de la CAN 2019 en Egypte, la seule à ce jour depuis 2008, dans un groupe I où ils avaient été devancés par l’Angola et…la Mauritanie (le Burkina avait été défait 2-0 au match aller le 9 septembre 2018 à Nouakchott). Mourabitounes et Etalons se retrouvent donc huit ans après leurs dernières confrontations en éliminatoires de CAN et ce sera surtout de chaudes retrouvailles entre le sélectionneur Amir Abdou et son ancienne sélection.

Le Comorien a été, en effet, le sélectionneur de la Mauritanie entre mars 2022 et novembre 2024 avec au palmarès une qualification historique du pays en 8e de finales lors de la CAN 2023 en Côte d’Ivoire. Mais, les Guépards, issus du chapeaux 2 avant le tirage au sort, sont sur le papier l’autre favori du groupe derrière les Etalons. Le Benin sort d’une CAN 2025 intéressante au Maroc où il avait contraint, en 8e de finale, l’Egypte de Mohamed Salah aux prolongations avant de plier vaillamment l’échine. Qu’à cela ne tienne, cette double confrontation entre voisins, qui aura des allures de derbys, devrait en principe tourner à l’avantage des Etalons.

Quid de la République Centrafricaine qui complète le groupe F ? Le moins que l’on puisse dire est que les Fauves du Bas-Oubangui, qui n’ont jamais réussi pour le moment à se qualifier à une phase finale de CAN, font office de petits poucets de la poule. Les grosses nations épargnées Il faut noter que pour ces éliminatoires de la CAN 2027, les 48 équipes qualifiées ont été réparties en 12 groupes de quatre. Dans l’ensemble, les grosses nations comme le Sénégal, le Maroc, l’Algérie et le Nigéria semblent globalement épargnées avec des groupes abordables. Mais ce n’est pas le cas de la Côte d’Ivoire qui devra se coltiner dans la poule C, le Ghana (certainement revanchard après son absence à la dernière CAN) et la Gambie.

Les deux premières équipes de chaque groupe se qualifieront pour la phase finale. Ce sont donc 24 équipes qui doivent composter leur ticket pour la 36e édition de la CAN. Le Kenya, l’Ouganda et la Tanzanie occuperont trois de ces places en tant que co-organisateurs. C’est dire que les groupes D, H et L, qui abritent un pays organisateur, seul le premier (ou le deuxième si la nation organisatrice termine première) décrochera son billet. Les deux premiers matchs des éliminatoires, débutent en septembre prochain et s’étendront jusqu’en mars 2027. La CAN 2027 se déroulera du 19 juin au 17 juillet 2027 au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie.

Sié Simplice HIEN

La Réaction de Amir Abdou, sélectionneur des Etalons, à l’issue du tirage « Il ne faut prendre aucune équipe à la légère »

« J’ai regardé la composition de ce groupe F. C’est un groupe intéressant avec de très bons adversaires. Quand on voit ce que fait actuellement le Bénin, il réalise de très belles prestations. Ce sera une belle affiche. Il y a aussi la Mauritanie, que je connais très bien. C’est une équipe difficile à jouer chez elle, avec de bonnes individualités. Je sais également que l’ambiance là-bas est particulière. Ce sera à nous d’être présents et performants. Il ne faut pas non plus sous-estimer la Centrafrique, qui est une équipe en reconstruction, qui se bat et cherche des résultats. Dans cette poule, nous devons montrer que le Burkina Faso mérite son statut de tête de série. Tous les adversaires sont difficiles à l’extérieur. En Afrique, il n’y a pas de petites équipes. Il faut être concentré, rigoureux, respecter l’adversaire et surtout être performant. Les trois déplacements seront compliqués. Après, ce sera à nous de faire le travail ici à Ouagadougou. J’ai beaucoup d’attaches en Mauritanie. J’y ai vécu de très bons moments et je garde des relations fortes avec plusieurs personnes là-bas. Jouer contre cette équipe suscitera forcément des émotions, mais nous sommes des professionnels et nous sommes là pour gagner. Comme je l’ai dit, le Burkina Faso devra être sérieux lors de ces rencontres. Il ne faudra prendre aucune

Propos recueillis par Achille OUEDRAOGO

Les douze groupes des éliminatoires

Groupe A : Maroc, Gabon, Niger, Lesotho

Groupe B : Egypte, Angola, Malawi, Soudan du Sud

Groupe C : Côte d’Ivoire, Ghana, Gambie, Somalie

Groupe D : Afrique du Sud, Guinée, Kenya, Erythrée

Groupe E : RD Congo, Guinée équatoriale, Sierra Leone, Zimbabwe

Groupe F : Burkina Faso, Bénin, Mauritanie, République centrafricaine

Groupe G : Cameroun, Comores, Namibie, Congo

Groupe H : Tunisie, Ouganda, Libye, Botswana

Groupe I : Algérie, Zambie, Togo, Burundi

Groupe J : Sénégal, Mozambique, Soudan, Ethiopie

Groupe K : Mali, Cap Vert, Rwanda, Libéria

Groupe L : Nigéria, Madagascar, Tanzanie, Guinée-Bissau