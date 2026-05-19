Conférence internationale sur la RPP et la RDP: l’histoire des révolutions revisitée

Le ministre de l’Enseignement secondaire et de la Formation professionnelle et technique, Moumouni Zoungrana, a présidé la clôture de la conférence internationale sur la Révolution démocratique populaire et de la Révolution progressiste populaire, samedi 16 mai 2026 à, à Ouagadougou.

Les travaux de la conférence internationale sur la Révolution démocratique populaire (RDP) et de la Révolution progressiste populaire (RPP) se sont achevés sous de bons auspices. C’est ce qui ressort de la cérémonie de clôture qui est intervenue dans l’après-midi du dimanche 16 mai 2026, à Ouagadougou, sous la présidence du ministre de l’Enseignement secondaire et de la Formation professionnelle et technique, Moumouni Zoungrana.

Cette conférence a rassemblé les acteurs des pays de l’AES autour du thème : « Comment raviver, ancrer et transmettre l’esprit et les valeurs révolutionnaires à la jeunesse de la Confédération des Etats du Sahel ». Selon le ministre chargé de l’Enseignement secondaire, Moumouni Zoungrana, cette conférence a été une occasion de rassembler tous les révolutionnaires du monde afin de revisiter l’histoire des révolutions, notamment celle de la Révolution démocratique et populaire (RDP) initiée par Thomas Sankara.

« Elle a permis de faire le lien avec cette histoire et de mettre en lumière la dynamique actuelle portée par le Président Ibrahim Traoré », a-t-il ajouté. Le ministre Zoungrana a souligné que les recommandations issues de cette rencontre ont mis en avant l’éducation comme un guide essentiel pour conduire le peuple burkinabè vers le développement. Ces recommandations portent, entre autres, sur le renforcement de la formation politique et idéologique de la jeunesse, la mise en place de structures durables pour préserver les acquis, le développement d’un ancrage populaire et de la solidarité internationale ainsi que la création de mécanisme de transmission intergénérationnelle.

Pour M. Zoungrana, ces recommandations accordent une importance majeure à la jeunesse, notamment, à la création d’emplois pour les jeunes, rappelant qu’aucune révolution ne peut réussir dans un contexte de chômage. « Nous devons avancer, main dans la main et travailler ensemble pour permettre à l’Afrique de s’élever et de se développer », a-t-il déclaré. Il a surtout mis en avant la solidarité du peuple burkinabè, ainsi que celle de tous les révolutionnaires qui se sont mobilisés pour soutenir tous les peuples engagés dans des luttes similaires à travers le monde.

Le Président du comité national d’organisation (CNO) de la Conférence, Luc Damiba, a exprimé sa joie pour le bon déroulement de cette activité d’envergure. Il a surtout salué la forte mobilisation autour de la campagne « Ma Brique pour Sankara » pour la construction du mémorial Thomas-Sankara. « Nous espérons que cela va continuer », a-t-il affirmé. A cette conférence, a-t-il dit, plus de 36 000 briques ont été collectées, représentant plus de 18 millions F CFA.

Soumaïla BONKOUNGOU

Astride OUEDRAOGO (Stagiaire)