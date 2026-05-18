Education de qualité pour tous: un projet en faveur des enfants non scolarisés lancé

Le ministère de l’Enseignement de base, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues nationales, de concert avec ses partenaires, a lancé officiellement le projet d’apprentissage accéléré pour les enfants et les adolescents non scolarisés ou déscolarisés, lundi 18 mai 2026, à Ouagadougou.

Le Projet d’apprentissage accéléré pour les enfants et les adolescents non scolarisés ou déscolarisés (PAAENS/BFA) veut soutenir les efforts du gouvernement, en assurant un accès accru des enfants âgés de 9 à 12 ans à une éducation de qualité, inclusive et sensible au genre par le biais des centres de la Stratégie de scolarisation accélérée passerelles (SSA/P) et des écoles primaires.

D’un coût global de plus de 23,615 milliards francs CFA, les acteurs ont procédé au lancement officiel du PAAENS/BFA, le 18 mai 2026, à Ouagadougou. Les régions bénéficiaires, les Bankui, les Koulsé, le Gulmu, la Sirba, la Tapoa, le Nakambé, le Yaadga et le Soum. En plus des trois régions, constituant les zones de repli des personnes déplacées internes , s’ajoutent celles de Oubri, de Nando et du Nazinon. Pour le secrétaire général du ministère de l’Enseignement de base, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues nationales, Ibrahima Sanon, le lancement du PAAENS/BFA constitue une étape majeure dans la mise en œuvre de la politique éducative du Burkina Faso.

Il a indiqué que le projet est le fruit de la coopération entre le Burkina Faso, la Banque islamique de développement (BID), la Fondation Education Above All (EAA) du Qatar et la Fondation Stromme. « Il traduit la volonté du gouvernement d’apporter des réponses appropriées à la problématique des enfants et adolescents hors école dans un contexte national marqué par de nombreux défis, notamment sécuritaires et humanitaires. La pertinence d’un tel projet ne fait l’ombre d’aucun doute », a-t-il confié. Une éducation de qualité et inclusive Selon M. Sanon, la Stratégie de scolarisation accélérée passerelle (SSA/P) sur laquelle repose l’essentiel du projet, apparaît aujourd’hui comme une réponse adaptée à la situation des enfants non scolarisés ou déscolarisés précoces, particulièrement dans le contexte actuel de retour des populations déplacées dans leurs localités d’origine, avec un important effectif d’Elèves déplacés internes (EDI).

Toutefois, Ibrahima Sanon a précisé que cette approche éducative permet à des enfants âgés de 9 à 12 ans de bénéficier, en 9 mois de formation intensive, des apprentissages essentiels correspondant aux classes de CP1, CP2 et CE1, avant leur intégration dans le système éducatif formel, prioritairement au niveau du CE2. Le représentant des partenaires techniques et financiers, Al Houssaine Bah de la Banque islamique pour le développement (BID), a salué la longue et fructueuse collaboration entre le Burkina Faso et la Banque. Pour lui, l’éducation est un levier puissant du développement humain, de la cohésion sociale et de la résilience. Le coordonnateur du projet, Abdoulaye Ouédraogo, a émis le vœu que ce lancement permette d’informer et d’engager les parties prenantes au projet, en vue de soutenir sa coordination efficace et efficiente pour l’atteinte des résultats escomptés.

Emmanuel BICABA