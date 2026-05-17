Ministère en charge de l’administration territoriale: les sociétés d’Etat et EPE enregistrent d’importants acquis en 2025

L’assemblée sectorielle couplée des sociétés d’Etat et des établissements publics d’Etat sous la tutelle du ministère de l’Administration territoriale et de la Mobilité s’est tenue, le mercredi 13 mai 2026, à Ouagadougou.

La préparation de l’assemblée générale des Sociétés d’Etat (SE) et des Etablissements publics de l’Etat (EPE) s’effectue au niveau ministériel à travers des assemblées sectorielles. C’est ainsi que le ministère de l’Administration territoriale et de la Mobilité, fidèle à cette tradition a organisé, une rencontre de concertation et de dialogue, le mercredi 13 mai 2026, à Ouagadougou, en vue d’analyser les performances des SE et EPE et de formuler des recommandations à soumettre à l’assemblée générale.

Pour le secrétaire général du ministère en charge de l’Administration territoriale, Saïdou Sankara, cette réunion est une opportunité d’évaluer les acquis engrangés en 2025 et d’échanger sur les difficultés rencontrées par les SE, les EPE et les administrateurs. Selon M. Sankara l’année écoulée a été marquée par d’importants défis dans un contexte économique et sécuritaire particulièrement exigeant. Malgré ces contraintes, a-t-il poursuivi, plusieurs structures ont fait preuve de résilience et d’engagement.

Selon lui, le suivi des performances de ces organismes est un impératif, non seulement pour les organes dirigeants de ces entités, mais également pour leurs différentes tutelles et partant pour l’ensemble du gouvernement. C’est pourquoi, a-t-il mentionné, un certain nombre de réformes ont été opérées dans leur gouvernance au fil des années, parmi lesquelles, l’institution d’une assemblée sectorielle. Saïdou Sankara a félicité l’ensemble des acteurs internes et externes pour les efforts consentis quotidiennement dans la gestion des SE, EPE et pour l’atteinte des objectifs à eux assignés.

A l’endroit des administrateurs, il a réaffirmé la volonté du gouvernement de veiller à une gouvernance vertueuse, basée sur la transparence et l’efficacité. Des taux d’exécution de 85% Le Directeur général des études et des statistiques sectorielles (DGESS), Toussaint Dipama, a fait savoir qu’en termes de bilan des activités des SE et EPE sous tutelle du ministère en charge de la Mobilité, plusieurs acquis ont été engrangés. « Nous avons des taux d’exécution d’environ 85%. Au plan budgétaire, les résultats avoisinent les 10 milliards F CFA, au niveau des EPE », a affirmé M. Dipama. Pour ce qui est des SE aussi, à son avis, des efforts ont été fournis et les chiffres d’affaires atteignent 10 milliards F CFA.

Nonobstant ces résultats, des difficultés ont été enregistrées par ces structures, a dit le DGESS. « Quand on prend un certain nombre de SE comme la Société de transports en commun, on a acquis des bus qui permettent de renforcer l’offre de services. Cependant, il y a un certain nombre de défis notamment liés au fait qu’il n’y a pas de voies dédiées. Ce qui fait qu’au niveau des arrêts des bus, le temps est un peu prorogé », a-t-il relevé. Il a souhaité que cette situation soit améliorée. Au niveau de certains EPE aussi, il a noté que la subvention reste un défi en ce sens qu’elle ne cadre pas totalement avec les ambitions de ces établissements. « C’est un plaidoyer que nous devons faire pour qu’on puisse accroître ces subventions pour renforcer l’efficacité de ces structures », a-t-il déclaré.

Aly SAWADOGO