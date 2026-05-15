Chine : Peng Liyuan rencontre le directeur général de l’UNESCO à Beijing

Peng Liyuan, épouse du président chinois Xi Jinping, a rencontré mardi à Beijing Khaled El-Enany, directeur général de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO).

Mme Peng, envoyée spéciale de l’UNESCO pour la promotion de l’éducation des filles et des femmes, a félicité M. El-Enany pour son élection au poste de directeur général de l’UNESCO et a salué le rôle important joué par l’UNESCO dans le développement de l’éducation des filles et des femmes à travers le monde.

Mme Peng a informé M. El-Enany de l’évolution de l’éducation des filles et des femmes en Chine et a exprimé sa volonté de continuer à remplir ses fonctions d’envoyée spéciale, de renforcer la coopération avec l’UNESCO et de promouvoir les progrès continus de l’éducation des filles et des femmes à l’échelle mondiale.

El-Enany a salué les contributions exceptionnelles de Mme Peng à l’éducation des filles et des femmes à travers le monde en tant qu’envoyée spéciale. Soulignant que l’UNESCO est reconnaissante du soutien inestimable de la Chine, il a déclaré que l’UNESCO était prête à approfondir les échanges et la coopération avec la Chine afin de promouvoir le développement de l’éducation des filles et des femmes dans le monde entier.

Synthèse de Nadège YAMEOGO

Source : CGTN Français