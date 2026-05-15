Chine : Le Président Xi Jinping et le Président américain Donald Trump visitent le Temple du Ciel

Le 14 mai, le Président Xi Jinping et le Président américain Donald Trump en visite d’État en Chine ont visité le Temple du Ciel.Arboré de cyprès séculaires, le Temple du Ciel se dressait sous la brise du début d’été. Le Président Xi Jinping a accueilli le Président Trump devant la Salle des prières pour l’abondance des moissons.

Le Président Xi Jinping et le Président Trump ont posé pour une photo sur la large esplanade du monument.

L’édifice à la triple toiture de tuiles vernissées resplendissait majestueusement. Les deux Chefs d’État ont gravi les marches pour entrer dans l’édifice où ils ont admiré ensemble l’impeccable précision des dougong, système structural aux tenons-mortaises, ainsi que la parfaite union entre le calendrier astronomique et la structure architecturale du monument, et apprécié la conception inspirée de la recherche de l’harmonie et des lois de la nature.

Le Président Xi Jinping a indiqué : En 2017, nous avons visité ensemble la Cité interdite sur l’axe central de Beijing. Le Temple du Ciel que nous visitons aujourd’hui a le même âge qu’elle. Il incarne l’idée du ciel rond et de la terre carrée ainsi que la conception de l’univers et la philosophie de vie des Chinois. C’était le lieu où les gouvernants de Chine tenaient des cérémonies de prières pour la prospérité du pays, le bonheur du peuple et la bonne récolte, ce qui reflète la pensée traditionnelle chinoise selon laquelle le peuple est le fondement de l’État et l’État est stable quand le fondement est solide. Le Parti communiste chinois a poursuivi et développé cette vision de la primauté du peuple préconisée par la civilisation chinoise. Il est resté fidèle à son objectif fondamental de servir le peuple de tout cœur et a obtenu le soutien ferme et l’adhésion sincère du peuple chinois.

Le Président Donald Trump a dit : Je me souviens parfaitement de notre visite de la Cité interdite. Le Temple du Ciel, qui reste toujours debout après 600 ans, incarne l’art architectural exceptionnel de la Chine antique de même que la richesse et la profondeur de la culture traditionnelle chinoise, ce qui est incroyable. Les États-Unis et la Chine sont deux grands pays et leurs peuples sont deux grands peuples ingénieux. Les deux pays doivent approfondir la compréhension mutuelle et promouvoir l’amitié entre les deux peuples.

Synthèse de Nadège YAMEOGO

Source : CGTN Français