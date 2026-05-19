Valorisation de la formation professionnelle et technique: le gouvernement inaugure le collège de Koumdagnonré

Le ministère de l’Enseignement secondaire et de la Formation professionnelle et technique a inauguré officiellement le collège de Koumdagnonré, mardi 19 mai 2026 de l’arrondissement 8 de Ouagadougou.

L’accès équitable à une éducation de qualité est l’une des ambitions du gouvernement du Burkina Faso. Pour une adéquation de la formation aux besoins de l’économie nationale, le ministère de l’Enseignement secondaire, de la Formation professionnelle et technique a décidé de mettre l’accent sur les formations professionnalisantes, en portant la proportion des apprenants de l’enseignement et la formation technique et professionnelle (EFTP) à 60 % à l’horizon 2050.

C’est dans ce cadre que le ministère a inauguré officiellement 8 collèges, dont celui de Koumdagnonré dédié à la formation professionnelle et technique, le mardi 19 mai 2026 de l’arrondissement 8 de Ouagadougou. Le collège a été réalisé grâce au soutien financier l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA) et de l’UNICEF. Pour le ministre d’Etat, ministre de l’Administration territoriale et de la Mobilité, Emile Zerbo, représentant le Premier ministre, l’inauguration de ces infrastructures vise à mettre en lumière une action concrète, porteuse d’espoir, qui renforce la résilience de notre système éducatif et ouvre des perspectives tangibles d’insertion socioéconomique pour la jeunesse.

Il a signifié que ces joyaux matérialisent la vision gouvernementale, plaçant l’enseignement et la formation techniques et professionnels (EFTP) au cœur des politiques de formation et de développement.

Une formation en adéquation avec la demande

Selon le ministre Zerbo, ces réalisations, représentant 54 salles de classe, sont le fruit d’un accord d’un montant de 5 milliards 825 millions de FCFA, intégralement mobilisés sous forme de don non-remboursable. Ce projet structurant propose une approche globale de l’environnement scolaire, a-t-il ajouté.

Le ministre de l’Enseignement secondaire et de la Formation professionnelle et technique, Moumouni Zoungrana, a salué cette coopération multilatérale. Il a indiqué que cette coopération a permis la construction de collèges d’enseignement général (CEG) et de collèges polyvalents orientés vers l’employabilité des jeunes, une dotation complète en mobilier scolaire et en matériels pédagogiques et techniques de pointe pour les filières professionnelles.

A cela, a-t-il poursuivi, il faut ajouter l’intégration d’infrastructures d’accompagnement indispensables telles que des blocs administratifs, des aires sportives et des dispositifs WASH comprenant des points d’eau et des latrines inclusives et le renforcement des capacités par la formation continue des enseignants, des directeurs d’établissements et des comités de gestion scolaire. L’ambassadeur du Japon au Burkina Faso, Nagashima Jun, pour sa part, s’est réjoui de la qualité de l’infrastructure et des équipements livrés. « Les huit collèges inaugurés sont dotés de laboratoires modernes de sciences physiques, de sciences de la vie et de la terre.

Trois d’entre eux sont construits à niveau, dont deux intégrants un enseignement technique, et dotés de salles informatiques entièrement équipées. Les collèges disposent également de systèmes d’approvisionnement en eau et les ouvrages d’assainissement », a indiqué le diplomate japonais. Selon lui, en associant enseignement général et enseignement technique portant sur des filières d’avenir telles que le génie mécanique, le génie électrique et le génie civil, ces collèges traduisent concrètement l’ambition d’une offre éducative plus diversifiée, plus pertinente, et davantage en phase avec les besoins du pays. Le représentant de l’UNICEF, Abdoulaye Seye, a relevé que l’accompagnement de l’UNICEF s’inscrit dans une vision partagée de l’éducation comme droit fondamental, levier de cohésion sociale et investissement stratégique pour l’avenir.

Emmanuel BICABA