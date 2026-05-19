Ecole nationale de la garde de sécurité pénitentiaire: 382 agents prêts à servir

L’Ecole nationale de la garde de sécurité pénitentiaire (ENGSP) a organisé la sortie officielle de 382 agents de sa 11e promotion le mardi 19 mai 2026 à Roumtenga, dans la commune de Loumbila.

A la faveur de la sortie de la 11e promotion, l’Ecole nationale de la garde de sécurité pénitentiaire (ENGSP) a mis à la disposition de la Nation burkinabè des nouveaux agents qualifiés. Ils sont au total 382 stagiaires dont des inspecteurs, contrôleurs et assistants. Placé sur le thème : « Formation professionnelle du personnel pénitentiaire face au défi du radicalisme violent », l’événement a été présidé par le ministre de la Justice, Edasso Rodrigue Bayala, mardi 19 mai 2026 à Roumtenga dans la commune de Loumbila.

Les nouveaux gardes de sécurité pénitentiaire ont été appelés à être des patriotes et engagés pour le Burkina Faso souverain et prospère. Selon le délégué général et major de la promotion, Paul Hida Paré, les stagiaires en fin de formation ne célèbrent pas seulement une sortie de promotion, mais un parcours exigeant, fait de sacrifices, de discipline, de dépassement de soi et de résilience. Il a ajouté qu’ils se sont engagés à servir avec honneur, loyauté et dévouement le pays des Hommes intègres.

Le parrain de la cérémonie, capitaine Martha Céleste Anderson Dekomwin MEDA, Ministre, ministre directeur de cabinet du président du Faso, a exhorté ses filleuls à être fermes dans leur engagement. « Chaque matin, après avoir rendu grâce à Dieu, après avoir porté votre uniforme, ne manquez pas de prendre votre manifeste à la page 50. Ce passage s’adresse particulièrement à vous. Ce paragraphe est le vôtre », a-t-il renchéri. Ainsi, il les a encouragés à être des acteurs de discipline, respectueux de l’éthique et de la déontologie de leur métier.

Protéger la société

Quant au ministre de la Justice, Edasso Rodrigue Bayala, il a fait savoir aux nouveaux agents qu’ils entrent dans un métier où l’erreur peut coûter cher, où la négligence peut ouvrir une brèche, où l’abus peut déshonorer l’Etat, mais où le profession- nalisme peut sauver des vies, restaurer la confiance et contribuer à la sécurité nationale. Pour ce faire, il les a invités à ne jamais banaliser leur uniforme. « Il ne vous place pas au-dessus des citoyens, il vous place au service du Faso.

Il ne vous donne pas un pouvoir personnel, il vous confie une autorité publique. Il ne vous autorise pas à agir selon l’humeur, il vous oblige à agir selon la loi, la discipline et l’éthique », a-t-il soutenu. En sus, M. Bayala a prévenu les membres de la 11e promotion de l’ENGSP que dans leurs établissements d’affectation, ils seront confrontés à des situations difficiles : tensions, provocations, fatigue, peur, pression, manque de moyens, urgences sécuritaires, détresse humaine. « Dans ces moments, vous devez vous souvenir que la vraie force d’un agent pénitentiaire n’est pas seulement physique. Elle réside dans la maîtrise de soi, la lucidité, la cohésion avec ses camarades, l’obéissance aux règles et la capacité de décider sans perdre son humanité ».

Evariste YODA