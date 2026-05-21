Golf/11e tournoi SUNU Assurances: Moussa Kafando le grand vainqueur

La 11e édition du tournoi de golf SUNU assurances a été remportée, le dimanche 17 mai 2026, sur le circuit du golf club Naba Gninbolbo au quartier Balkuy de Ouagadougou par Moussa Kafando.

La tradition a été respectée par SUNU Assurances avec l’organisation de la 11e édition de son tournoi de golf. Durant deux week-ends, 50 golfeurs dont 32 Amateurs et 11 professionnels se sont battus contre le vent, les obstacles et le soleil sur ce parcours atypique du golf de Ouagadougou. Après la décantation, c’est Moussa Kafando qui se succède dans le palmarès. L’innovation cette année a été l’instauration d’autres récompenses. Il s’agit par exemples du prix de la série nationale remportée par Clément Nikièma, ceux de la 1re, 2e et 3e séries qui échoient respectivement à Stéphane Kambou, Mohamed Sylla et Isidore Bonkoungou.

Il y avait aussi des prix spéciaux comme celui du « meilleur brut » qui est revenu à Soumaila Zagré. Trophées et gadgets ont été décernés aux plus méritants. Pour le directeur général de SUNU Assurances, Jean-François Régis Kambou, le tournoi qui porte le nom de sa structure est devenu un « véritable » cadre de rencontres et d’échanges entre acteurs du monde économique, institutionnel et sportif. « Cette initiative traduit notre volonté de créer des espaces favorisant le rapproche-ment, le partage d’expériences et le renforcement des relations humaines et professionnelles », a-t-il laissé entendre. Le président de la Fédération burkinabè de golf, Salif Samaké, s’est réjoui de la bonne tenue de l’activité. Selon lui, ce tournoi est avant tout une fête du sport et de la jeunesse, portée par les valeurs du golf : « honnêteté, respect et fair‑play ».

Yves OUEDRAOGO