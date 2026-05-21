Concours professionnels et directs, session 2026: 5 candidats déférés pour fraude

Le ministère des Serviteurs du peuple a animé, une conférence de presse pour dresser un bilan partiel de l’organisation des concours professionnels et directs de la fonction publique, jeudi 21 mai 2026 à Ouagadougou.

Le ministère des Servi-teurs du peuple s’est donné pour objectif de rendre compte de l’organisation des concours professionnels et directs de la fonction publique, session 2026. Dans cette optique, le département a dressé, un bilan partiel de l’organisation desdits concours, jeudi 21 mai 2026 à Ouagadougou. Concernant l’organisation des concours professionnels, le secrétaire général du ministère, Suanyaba Rodrigue Oboulbiga, a indiqué que 110 concours ont été autorisés pour un total de 2 517 postes à pourvoir pour la session 2026.

Avec la prise en compte des options au niveau de l’enseignement secondaire, il a précisé que le nombre total de concours ouverts s’élève à 153. Il a aussi soutenu que les inscriptions en ligne ouvertes du 15 au 24 mars 2026 ont enregistré un total de 41 789 candidatures. « A ce jour, tous les résultats d’admissibilité ont été publiés sur l’ensemble des 153 concours. Les admissions sont en cours de traitement pour publication », a assuré le SG. Pour ce qui est de l’organisation des concours directs anticipés, M. Oboulbiga a indiqué que 137 concours directs suivis de formation ont été autorisés pour un total de 11 168 postes à pourvoir.

De son avis les inscriptions, ouvertes du 30 mars au 10 avril 2026, ont enregistré un total de 249 493 candidatures. Il a en outre confié que les compositions se sont déroulées les 2, 3 et 10 mai 2026 et les corrections et délibérations sont en cours. Il s’agit, a-t-il détaillé, des concours directs paramilitaires, des concours directs à épreuves classiques et des autres concours directs à QCM. Le ministère des Serviteurs du peuple, a également fait le bilan la première phase de réception des candidatures aux autres concours directs. A ce propos, le conférencier a signifié que 115 concours sont programmés et repartis ainsi qu’il suit : 34 concours de niveau Licence, 29 de niveau Baccalauréat spécifique, 29 de niveau Baccalauréat, 21 de niveau BEPC et 2 de niveau CEP (Chauffeurs et agents de liaison). « Les inscriptions aux con- cours directs sont désormais ouvertes sur la plateforme: www.econcours.gov.bf du 11 mai au 11 juin 2026 », a-t-il déclaré.

Quelques difficultés techniques relevées

Suanyaba Rodrigue Oboulbiga s’est réjoui que la réception en ligne des candidatures a connu une innovation ma- jeure cette session, notamment l’interfaçage de la plateforme e-concours avec la base de données de l’Office national d’identification (ONI). « Cette innovation a considérable- ment amélioré le processus d’inscription », a-t-il relevé. Cependant, il a déploré un incident technique survenu le dernier jour d’inscription en ligne qui a affecté la plateforme. « Les travaux de rétablissement ont permis de relancer les inscriptions. J’ai donc instruit mes services de prolonger le délai de l’inscription jusqu’au 21 mai 2026 à 14h00 », a-t-il assuré. En sus, le SG a relevé d’autres difficultés techniques.

La première est le problème de création de compte pour certaines CNIB pour diverses raisons. « Pour y remédier, les candidats concernés ont été autorisés à renseigner eux-mêmes les informations qui étaient censées être importées automatiquement », a fait savoir M. Oboulbiga. Les détenteurs de carte d’identité AES ont aussi eu des difficultés au cours de leur inscription. « Ce problème a été rapidement résolu par les équipes techniques », foi du SG. Il a aussi signalé que lors des compositions, des fraudes et des tentatives de fraudes ont été constatées pendant l’administration des concours professionnels ainsi que pendant l’administration de certains concours directs.

Quel sort est réservé aux intéressés. A cette question des journalistes, il a signifié que 5 candidats ont été déférés pour fraude et 5 autres font l’objet d’une enquête policière pour non-respect des consignes. « Les dossiers correspondants ont été transmis à l’Agence judiciaire de l’Etat pour les suites judiciaires appropriées », a-t-il ajouté. Puis d’inviter ses collaborateurs et l’équipe en charge de l’organisateurs des concours à la vigilance afin que de tels comportements ne prospèrent.

Abdoulaye BALBONE