IIe édition du forum national des comptables matières : faire de l’IA un outil d’optimisation du patrimoine non financier de l’Etat

Le ministère de l’Économie et des Finances, à travers la Direction générale des affaires immobilières et de l’équipement de l’Etat (DGAIE), organise la IIe édition du forum national des comptables matières sur le thème : « Intelligence artificielle et modernisation de la gestion du patrimoine non financier de l’Etat : quelles opportunités pour les comptables des matières ? », les 20 et 21 mai 2026, à Ouagadougou.

Le ministère de l’Economie et des Finances s’est engagé dans un large processus de digi- talisation des services publics afin de les rendre plus accessibles et à coûts réduits aux populations. Dans cette dynamique, impulsée par les plus hautes autorités du pays, la Direction générale des affaires immobilières et de l’équipement de l’Etat (DGAIE) veut explorer les opportunités qu’offre la transformation numérique pour garantir une gestion optimale des biens de l’Etat.

Pour ce faire, elle a placé le sujet au centre de la deuxième édition du forum national des comptables matières qui se tient, les 20 et 21 mai 2026, à Ouagadougou sur le thème : « Intelligence artificielle et modernisation de la gestion du patrimoine non financier de l’Etat : quelles opportunités pour les comptables des matières ? ». Selon le directeur général des affaires immobilières et de l’équipement de l’Etat, Djikaridja Barro, le choix de cette thématique est une concrétisation des orientations données par le ministre de l’Economie et des Finances, Aboubakar Nacanabo, lors de la Ire édition de ce forum.

Il vise à explorer le potentiel de l’intelligence artificielle pour améliorer la fiabilité des inventaires, renforcer la traçabilité des biens publics, optimiser l’exploitation des données patrimoniales et accroître l’efficacité de la gestion publique. L’ambition est de s’appuyer sur les outils numériques et l’IA en particulier, pour renforcer les nombreux acquis engrangés depuis l’implémentation de la comptabilité matière en 2008.

Ces avancées tangibles sont, entre autres, la nomination et l’installation de comptables principaux des matières, le renforcement du cadre juridique et institutionnel à travers l’adoption de trois décrets et de 20 arrêtés d’application, l’élaboration d’organigrammes types des bureaux comptables matières principaux et leur opérationnalisation, l’élaboration d’un manuel de procédures administratives et comptables des bureaux comptables matières et de guides didactiques, la conception, l’amélioration continue et le déploiement du logiciel « Système intégré de gestion de la comptabilité des matières (SIGCM) ». Intégrer avec ambition et responsabilité les innovations technologiques Le chargé de mission, Boureima Ouédraogo, représentant le ministre de l’Economie et des Finances, a rappelé la place centrale qu’occupe la comptabilité matière dans la gestion des ressources publiques.

Discipline essentielle mais parfois discrète, elle constitue un outil moderne de pilotage administratif, permettant non seulement d’assurer une meilleure visibilité du patrimoine de l’Etat, mais aussi de renforcer les mécanismes de contrôle, d’évaluation et de prise de décision. Son implémentation s’inscrit dans la volonté politique de moderniser les finances publiques et de renforcer la qualité de la gestion administrative, à l’effet de bâtir une administration plus performante, plus transparente et davantage orientée vers la reddition des comptes, a-t-il souligné.

« La modernisation des finances publiques ne saurait en effet se limiter à la gestion budgétaire et comptable des ressources financières. Elle implique également une maîtrise rigoureuse du patrimoine non financier de l’Etat : équipements, infrastructures, matériels techniques, véhicules, mobiliers et autres actifs publics qui constituent des ressources stratégiques au service du développement national », a confié M. Ouédraogo. Et au regard des « des perspectives inédites » qu’offrent l’intelligence artificielle, les outils d’automatisation, l’analyse prédictive et les plateformes numériques pour une administration plus efficace et plus réactive, le thème de ce forum est d’une « pertinence remarquable », a-t-il ajouté.

Ce cadre de réflexion, a-t-il poursuivi, offre l’opportunité de mobiliser les capacités et intelligences collectives pour intégrer, avec ambition, audace et responsabilité, les innovations technologiques dans les pratiques professionnelles, afin de renforcer la fiabilité des données, d’améliorer le suivi des biens publics, d’anticiper les risques et d’optimiser la gouvernance du patrimoine de l’Etat. C’est pourquoi, tout en saluant l’important travail qu’ils abattent dans la préservation du patrimoine public, la sécurisation des actifs, le représentant du ministre a exhorté les comptables matières à prendre une part active aux travaux, dans un esprit d’ouverture, de partage d’expériences et de recherche collective de solutions innovantes, afin d’ouvrir des perspectives nouvelles dans l’intérêt des administrations et des concitoyens.

La cérémonie d’ouverture des travaux de ce forum a servi de tribune à la DGAIE pour rendre hommage aux anciens directeurs de la comptabilité des matières, à travers la remise d’attestation de reconnaissance, pour leur engagement et contribution aux acquis engrangés. Il s’agit de feu Koko Da, Gislain William Toé et de Daouda Ouédraogo.

Mahamadi SEBOGO

Windmad76@gmail.com