La colère le pousse à frapper sa collègue enceinte

S.O.D est un boulanger de profession à Dédougou. Il était face à la chambre correctionnelle du TGI de Dédougou, le mardi 19 mai 2026. Il lui est reproché d’avoir, le 17 janvier dernier, à Dédougou, et sur son lieu de travail, porté des coups et blessures volontaires à sa collègue, F.K, une femme en grossesse. Le prévenu a reconnu les faits avant d’expliquer que c’est la colère qui l’avait poussé à gifler la dame ce jour-là. Mais il s’est susurré que bien avant cette (…)

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Yacouba BELEM

Kamélé FAYAMA