La colère le pousse à frapper sa collègue enceinte

Par
JK. Sidwaya
-

S.O.D est un boulanger de profession à Dédougou. Il était face à la chambre correctionnelle du TGI de Dédougou, le mardi 19 mai 2026. Il lui est reproché d’avoir, le 17 janvier dernier, à Dédougou, et sur son lieu de travail, porté des coups et blessures volontaires à sa collègue, F.K, une femme en grossesse. Le prévenu a reconnu les faits avant d’expliquer que c’est la colère qui l’avait poussé à gifler la dame ce jour-là. Mais il s’est susurré que bien avant cette (…)

Retrouvez Au coin du palais sur https://www.sidwaya.info/numerique/

Yacouba BELEM

Kamélé FAYAMA

ARTICLES CONNEXESPLUS DE L'AUTEUR

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.