Coopération bilatérale: le parti socialiste unifié du Vénézuéla salue la vision de la RPP

Le ministre des Affaires étrangères, Karamoko Jean Marie Traoré et le ministre délégué Bêbgnasgnan Stella Eldine Kabré, ont reçu en audience dans l’après-midi, du mardi 19 mai 2026, une délégation de la direction nationale du Parti socialiste unifié du Vénézuéla (PSUV).

Présente dans la capitale burkinabè dans le cadre de la conférence internationale des acteurs de la Révolution progressiste populaire et de la Révolution démocratique populaire, la délégation dit être venue témoigner sa gratitude aux autorités nationales pour l’hospitalité dont elle a bénéficiée depuis son arrivée à Ouagadougou. Le chef de la délégation, Ricardo Molina, a aussi traduit les amitiés et la solidarité du peuple vénézuélien au peuple frère du Burkina Faso dans sa marche révolutionnaire pour une véritable souveraineté.

Il a, par ailleurs, exprimé la disponibilité du PSUV à travailler avec le Burkina Faso pour répandre la vision des autorités des deux pays. Ricardo Molina a saisi l’occasion pour exprimer sa satisfaction et son admiration pour les étudiants burkinabè au Vénézuéla, qui se démarquent par leur conduite et leur abnégation au travail, faisant d’eux des modèles parmi les autres nationalités. Karamoko Jean Marie Traoré a traduit sa reconnaissance à la délégation vénézuélienne pour sa participation à la conférence internationale sur la RPP.

Pour le chef de la diplomatie burkinabè, il s’agit là d’une marque de solidarité et une manifestation de la fraternité et de l’amitié entre deux pays qui partagent la même vision et qui se battent contre l’injustice menée par les forces impérialistes et les systèmes néocoloniaux. Le ministre des Affaires étrangères a, par ailleurs, salué les bonnes relations de coopération qui existent entre le Burkina Faso et la République bolivarienne du Vénézuéla, une coopération dynamique marquée par des visites de délégations de part et d’autre, et un dialogue permanent entre les chefs de diplomatie des deux pays autour de sujets d’intérêt partagé.

DCRP/MAE