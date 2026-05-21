Mise en œuvre des ODD: le Burkina Faso affine son troisième rapport national volontaire

Le ministère de l’Economie et des Finances a organisé un atelier d’examen régional du rapport national volontaire de mise en œuvre des Objectifs de développement durable (ODD), mercredi 20 mai 2026, à Ouagadougou.

Le Burkina Faso poursuit le processus d’élaboration de son troisième rapport national volontaire de mise en œuvre des Objectifs de développement durable (ODD). Dans cette dynamique, le ministère de l’Economie et des Finances a réuni, le mercredi 20 mai 2026, à Ouagadougou, des représentants des régions du Kadiogo, d’ Oubri, de Koulsé et du Liptako pour examiner ledit document. Selon la représentante du gouverneur de la région du Kadiogo, Aïssata Angelina Traoré, cet exercice entre dans le cadre du suivi de l’agenda 2030, adopté le 25 septembre 2015, par les Nations unies.

Elle a rappelé que cet agenda repose sur 17 ODD, 169 cibles et 232 indicateurs. « Il vise notamment l’éradication de la pauvreté et de la faim, la réduction des inégalités, la préservation de l’environnement, l’accès à une éducation de qualité et à la santé ainsi que la promotion d’une société pacifique et inclusive », a-t-elle expliqué. Elle a relevé qu’après les rapports de 2019 et de 2023, le troisième rapport constitue une opportunité pour le Burkina de rendre compte des progrès réalisés, des défis rencontrés et des perspectives de mise en œuvre des ODD. Pour Mme Traoré, le processus d’élaboration du rapport se veut participatif et inclusif, afin de mieux prendre en compte les réalités et spécificités des différentes régions.

C’est dans cette logique que des ateliers régionaux sont organisés. Des progrès réalisés La rencontre de Ouagadougou, a-t-elle indiqué, permettra d’analyser le document, d’identifier les contraintes liées à la mise œuvre des ODD au niveau régional et de formuler des recommandations. La représentante du gouverneur de la région du Kadiogo a affirmé que des progrès ont été relevés dans le projet de rapport. Il s’agit notamment d’une accélération de la croissance économique passée de 1,5% en 2019 à 5,3% en 2025, d’une hausse du taux d’accès à l’eau potable de 72,4 % en 2016 à 78,9 % en 2025, ainsi que d’une progression de la couverture électrique, de à 53,33% en 2024 contre 34% en 2016.

« Bien que ces résultats restent à améliorer, l’adoption du Plan de Relance laisse présager un bond qualitatif dans l’atteinte des ODD à l’horizon 2030 », a-t-elle indiqué, tout en invitant les acteurs à s’investir pleinement dans l’analyse du document. Le chargé d’appui à la direction générale de l’économie et de la planification, Paul Balma, a expliqué que cette rencontre vise surtout à favoriser l’appropriation du rapport par les acteurs régionaux et à recueillir leurs préoccupations afin d’aboutir à un document solide et consensuel. M. Balma a reconnu que la mise en œuvre des ODD s’est déroulée dans un contexte difficile marqué par l’insécurité et la pandémie de la COVID-19.

Malgré cela, a-t-il confié, des progrès ont été enregistrés dans certains domaines. « Il s’agit de l’ODD 3 relatif à la santé et au bien-être, l’ODD 6 portant sur l’eau potable et l’assainissement, l’ODD 9 concernant les infrastructures et l’innovation ainsi que l’ODD 17 axé sur le partenariat et la mobilisation des ressources », a-t-il cité.

Fatimata ZOUNGRANA (Stagiaire)