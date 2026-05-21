Le plat de la fraternité

Devant ce grand plat fumant de délices, nous mangions
Avec avidité, nous savou rions les prémices de la saison
En cercle assis, du plus petit au plus grand de la fratrie
Nous formions les gradins du festin sous le regard du père
Le plus petit tenait en respect de la main gauche le plat
Les ainés veillaient sur la discipline de la meute vorace
Nos mains se frottaient sans collision, chargées de mottes
Nos salives fraternelles secrétaient en nous, le goût du sang
Le plus petit partageait la viande pour apprendre l’équité
Les aînés cédaient le reste du plat aux cadets et au benjamin
A la fin, nous rendons hommage à mère pour ses délicieuses mains
Nous remercions père et le ciel pour les provisions des jours
Parce que le vivre-ensemble commence dans le plat quotidien
Ceux qui mangent toujours ensemble ne s’empoisonnent pas
Ceux qui partagent le même plat se portent et se supportent
Ensemble et autour du même plat, mangeons sans fin à notre faim !
Clément ZONGO
clmentzongo@yahoo.fr