Le plat de la fraternité

Devant ce grand plat fumant de délices, nous mangions

Avec avidité, nous savou rions les prémices de la saison

En cercle assis, du plus petit au plus grand de la fratrie

Nous formions les gradins du festin sous le regard du père

Le plus petit tenait en respect de la main gauche le plat

Les ainés veillaient sur la discipline de la meute vorace

Nos mains se frottaient sans collision, chargées de mottes

Nos salives fraternelles secrétaient en nous, le goût du sang

Le plus petit partageait la viande pour apprendre l’équité

Les aînés cédaient le reste du plat aux cadets et au benjamin

A la fin, nous rendons hommage à mère pour ses délicieuses mains

Nous remercions père et le ciel pour les provisions des jours

Parce que le vivre-ensemble commence dans le plat quotidien

Ceux qui mangent toujours ensemble ne s’empoisonnent pas

Ceux qui partagent le même plat se portent et se supportent

Ensemble et autour du même plat, mangeons sans fin à notre faim !

Clément ZONGO

clmentzongo@yahoo.fr