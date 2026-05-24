Coopération économique Burkina/Etats-Unis: la nouvelle dynamique de partenariat entre les hommes d’affaires saluée

Le ministre des Affaires étrangères, Karamoko Jean Marie Traoré, a reçu en audience, le vendredi 22 mai 2026, l’ambassadeur des Etats-Unis au Burkina Faso, Joann Lockard.

Les deux personnalités ont échangé sur l’état de la coopération entre le Burkina Faso et les Etats-Unis, une coopération qui vient de connaitre une avancée significative avec la participation d’une délégation d’investisseurs burkinabè à l’évènement dénommé : SelectUSA Investment Summit, tenu début mai aux Etats-Unis. La diplomate américaine a traduit sa reconnaissance au département des Affaires étrangères pour avoir facilité le déplacement des investisseurs burkinabè pour explorer des partenariats stratégiques avec ceux des Etats-Unis d’Amérique.

Elle confie que ce grand rendez-vous dédié à la promotion des investissements et des partenariats économiques aux Etats-Unis a permis aux membres de la délégation burkinabè de nouer des contacts avec des entreprises évoluant dans plusieurs secteurs dont l’agriculture et les mines. Le ministre des Affaires étrangères s’est réjoui de la réussite de cet évènement et a félicité l’ambassade des Etats-Unis pour avoir permis aux hommes d’affaires des deux pays d’élargir leur réseau et de partager leurs expériences.

Il a cependant souligné la nécessité qu’un tel évènement puisse être organisé au Burkina Faso et dans la sous-région, pour permettre aux investisseurs américains à leur tour de venir au contact du terrain pour mieux appréhender les opportunités d’investissements. Les autres sujets qui ont fait l’objet d’échanges au cours de l’audience concernent la coopération dans le domaine de la sécurité, de la lutte contre la traite des personnes, ainsi que des aspects en lien avec la délivrance des visas au profit des citoyens des deux pays.

DCRP/MAE