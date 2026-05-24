Revalorisation et sécurisation des massifs forestiers: le ministre Mahamadou Sana en immersion dans la forêt classée de Koua

Le ministre de la Sécurité, le commissaire divisionnaire de police Mahamoudou Sana, a effectué, le vendredi 22 mai 2026, une visite de terrain dans la forêt classée de Koua, située à la périphérie de Bobo-Dioulasso.

Présent dans la région du Guiriko pour la sortie de la 67e promotion de l’école nationale des Eaux et forêts, le ministre de la Sécurité, Mahamoudou Sana, a visité la forêt classée de Koua, le vendredi 22 mai 2026 à Bobo-Dioulasso. Cette visite s’inscrit dans la politique nationale de revalorisation et de sécurisation des massifs forestiers impulsée par les autorités burkinabè.

A travers cette initiative, le gouvernement, selon le ministre Sana, entend transformer les espaces forestiers en de véritables pôles de développement économique, de préservation environnementale et de consolidation de la sécurité. Au cours de la visite, la délégation ministérielle a parcouru plusieurs sites de la forêt classée, des pépinières destinées à la production de plants forestiers, des espaces à vocation zoologique ainsi que des zones riches en ressources hydriques et en espèces végétales.

Ces différents sites témoignent des importantes potentialités écologiques et socio-économiques de cette forêt classée, considérée comme l’un des poumons verts de la région du Guiriko. Les échanges à la suite de la visite ont porté sur les perspectives d’aménagement et de valorisation du site. Parmi les projets présentés, figure la création d’une zone sylvothérapeutique destinée aux patients de l’hôpital de Pala. « Cette initiative vise à exploiter les vertus thérapeutiques de l’environnement forestier dans le processus de prise en charge sanitaire des malades », a indiqué le ministre de la Sécuirté.

Le ministre Sana a salué les études architecturales déjà réalisées et encouragé les services compétents à accélérer les démarches devant conduire à l’aménagement effectif du site. Pour lui, la forêt classée de Koua doit devenir un espace sécurisé, utile aux populations et générateur d’opportunités économiques. « Les forêts ne doivent plus être des refuges pour les délinquants ou les contrebandiers, mais des espaces contribuant au développement socio-économique du pays », a déclaré Mahamoudou Sana au terme de la visite.

A travers cette sortie de terrain, le gouvernement réaffirme sa volonté de renforcer la protection des massifs forestiers tout en favorisant leur exploitation durable. La forêt classée de Koua pourrait ainsi devenir un modèle national de gestion intégrée conciliant sécurité, écologie et développement local.

Kamélé FAYAMA