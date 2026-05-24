Forces armées nationales : 974 recrues issues des rangs des VDP aptes à libérer le territoire

La troisième région militaire a organisé, le vendredi au camp militaire général Baba-Sy de Ouagadougou, la cérémonie de présentation au drapeau de 974 recrues de la deuxième vague du contingent exceptionnel de la classe 2025, destinées à renforcer les capacités opérationnelles des forces combattantes dans la lutte contre le terrorisme.

Après trois mois de formation militaire initiale, 974 soldats issus du recrutement exceptionnel parmi les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) du contingent 2025 viennent renforcer les effectifs des forces armées nationales. Admise en formation militaire initiale le 23 février 2026, la promotion a été présentée au drapeau, le vendredi 22 mai 2026 au camp militaire général Baba-Sy de Ouaga- dougou. La cérémonie a été présidée par le commandant de la 3e région militaire, le lieutenant-ccolonel, Armand Michel Ouédraogo, en présence de plusieurs autorités militaires, parents et amis.

A entendre le directeur du centre régional d’instruction militaire, Issaka Ouédraogo, durant leur séjour, ces jeunes recrues ont suivi une formation rigoureuse, exigeante et éprouvante, tant sur le plan physique que mental. « Ils ont appris le maniement des armes, la tactique, mais surtout le dépassement de soi, la résilience et l’esprit de corps », a-t-il ajouté. Il a poursuivi que cette formation militaire initiale a visé trois objectifs à savoir : la formation militaire générale, la formation opérationnelle ainsi que la formation physique et sportive. A l’endroit des nouveaux soldats, Issaka Ouédraogo les a appelés à incarner les valeurs prônées par l’institution militaire.

« En intégrant cette institution, vous avez fait le choix du sacrifice et du don de soi. Vous êtes désormais les dépositaires des valeurs d’intégrité, de loyauté et de patriotisme. Votre boussole sera l’honneur et votre force, la cohésion. La tenue que vous arborez ainsi que votre comportement sont le reflet de l’institution que vous représentez», a-t-il déclaré. En plus, il les a invités à être des modèles de droiture et d’intégrité pour leurs concitoyens, tout en leur rappelant que « la discipline constitue la force principale des armées ». Le directeur du centre régional d’instruction militaire a, par ailleurs, salué le travail des instructeurs et des cadres qui a permis cet aboutissement.

« Ce succès n’aurait pas été possible sans votre abnégation. Merci pour votre patience, votre rigueur et votre exemplarité. Vous avez su transmettre les valeurs fondamentales qui feront la force de ces jeunes hommes et femmes», a-t-il laissé entendre. Le lieutenant-colonel Armand Michel Ouédraogo, pour sa part, a invité les recrues à apporter chacun en ce qui le concerne, le soutien attendu et nécessaire, en fonction de sa qualification, pour la reconquête de l’intégrité du territoire national.

« Vous devez servir avec loyauté, dévouement et, s’il le faut, jusqu’au sacrifice suprême pour les intérêts supérieurs de la Nation », a-t-il fait savoir. La major de la promotion, Zénabo Pagbelguem s’est dit fière d’avoir suivi cette formation. « Notre principal objectif est de lutter aux côtés de nos aînés pour la libération du territoire national et de protéger les populations, tout en restant disciplinés », a-t-elle déclaré. En rappel, sur un effectif initial de 977 recrues, dont 24 femmes, 974 ont finalement été présentées au drapeau.

Evariste YODA