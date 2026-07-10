69e réunion de la Commission régionale d’ONU tourisme pour l’Afrique: le Burkina réaffirme son engagement pour le développement du tourisme africain

Le Burkina Faso a pris part à la 69e réunion de la Commission régionale d’ONU tourisme pour l’Afrique (CAF), tenue du 2 au 4 juillet 2026 à Mahé en République des Seychelles.

Cette réunion a été marquée par la première participation de la nouvelle secrétaire générale d’ONU tourisme, Chaikha Al Nuwais, en poste depuis janvier 2026. Placée sur le thème : « Renforcer le capital humain pour stimuler la croissance du tourisme en Afrique », la 69e CAF a été l’occasion de faire un état des lieux de la professionnalisation du secteur par les pays africains membres de la CAF et de rappeler la nécessité pour ces pays de contribuer davantage à faciliter la connectivité, à prendre en compte les technologies pour un tourisme numérique et durable et d’œuvrer à l’obtention des visas pour une mobilité accrue au profit des destinations.

Prenant la parole au nom du ministre en charge du tourisme, le directeur de cabinet, le camarade Sy Christian Innocent Ouattara a, à l’occasion, rappelé la fréquentabilité de notre destination marquée entre autres, par l’organisation réussie d’événements internationaux tels le FESPACO, la SNC, le SIAO, le SITHO et le lancement de la Grande saison du tourisme interne qui battait son plein. Il a, par ailleurs, rappelé la vision du Président du Faso, le camarade capitaine Ibrahim Traoré qui a permis la suppression du visa pour tous les pays africains afin de contribuer à faciliter la mobilité au sein du continent et renforcer l’attractivité du Burkina Faso. A la fin de la session, les membres ont pris des résolutions notamment en lien avec la professionnalisation du secteur et procédé au choix par vote, de la République du Ghana pour abriter la 70e CAF en 2027.

MCCAT