Education : Des anciens élèves de l’école primaire de Dablo, reconnaissants à leur ancien maitre

Par
BH SIDWAYA
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Ces retrouvailles d’un après-midi ont permis aux visiteurs de revivre des souvenirs avec leur ancien éducateur. (Visite 2)

Des anciens élèves de l’école primaire publique de Dablo ont rendu visite à leur ancien maître, Amadé Barry, dans l’après-midi du samedi 4 juillet 2026 à Kaya. Cette visite, aux dires des visiteurs, est une façon pour eux de rendre hommage à leur instituteur pour ce qu’il a été dans leur vie.

Amadé Barry, instituteur à la retraite depuis 2013, a reçu, dans l’après-midi du 4 juillet 2026 à Kaya, la visite de plusieurs de ses anciens élèves de l’école primaire publique de Dablo. Les membres d cette délégation d’anciens élèves étaient issus, pour la plupart, de la promotion 1976-1977 (CP1). Entre anecdotes, témoignages et hommages, les visiteurs ont pris à tour de rôle la parole pour transmettre leur reconnaissance à leur ancien maître pour ce qu’il a fait, ce qu’il a été pour eux dans leur vie.  Mahamadou Sawadogo, actuellement Attaché d’Administration scolaire et universitaire, est un de la promotion 1976-1977 de l’école primaire publique de Dablo. « Nous retenons de lui son don de soi, sa générosité, son honnêteté et son amour pour le travail », a-t-il confié. Hamidou Pafadnam, Conseiller d’Administration scolaire et universitaire, issue de la même promotion, par ailleurs ancien maire de Dablo, a dit garder de très bons souvenirs de celui qu’il appelle affectueusement papa. « Nous sommes là pour lui témoigner toute notre gratitude. C’est de devoir pour nous de venir lui dire merci », a-t-il affirmé. Pour Bernadette Sawadogo, élève de la même promotion, ce genre de visite devrait se répéter fréquemment. « C’est grâce, en grande partie, à lui que je suis devenue ce que je suis aujourd’hui. J’ai été décoré en 2010 et c’est à son honneur », a-t-elle témoigné. Le « vieux maître » a bien accueilli cet hommage de la part de ces anciens élèves.

Amadé Barry a s’est réjoui de cette visite de ses anciens élèves. (Visite 1)

« Tout ce que vous avez dit à mon égard me va droit au cœur. Nous étions chargés de vous former et nous étions payés pour le faire», a-t-il salué. A l’en croire, des visites du genre sont à même d’encourager ceux qui ne pas encore à la retraite à redoubler d’efforts car ils sauront qu’en plus du salaire, ils auront aussi la reconnaissance de leurs élèves. « J’avais un de mes élèves, intelligent, qui parcourait plus de 6 km à pieds pour suivre les cours. L’année où il devait passer le certificat, son père a voulu le retirer de l’école pour diminuer sa pénibilité. Chaque fois que je constatais son absence, j’enfourchais ma bécane pour aller le chercher. Aujourd’hui il est cadre de l’administration », a-t-il raconté. L’instituteur à la retraite a débuté sa carrière à l’école primaire publique de Dablo en 1973 où il est resté jusqu’en 1984. Par la suite, il est affecté à l’école  centre de Barsalogho où il a été directeur de 1984-1989. Avant de repartir à l’école primaire de  Dablo pour un second passage de 1989 à 2003. Il a pris sa retraite en 2013 à Barsalogho où il vit jusqu’à ce jour.

Alpha Sékou BARRY

alphasekoubarry@gmail.com

Légendes : (Ph : Alpha Sékou BARRY)

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