Centre hospitalier universitaire régional de Dédougou : l’unité de dialyse en activité

Le gouverneur des régions de Bankui et du Sourou, Babo Pierre Bassinga, a visité l’unité de dialyse du Centre hospitalier universitaire régional (CHUR) de Dédougou, le lundi 6 juillet 2026.

Le centre d’hémodialyse de Dédougou, région de Bankui, est fonctionnel depuis le 25 juin 2026. Moins d’un mois après son ouverture, ce centre médical régional a déjà accueilli près d’une vingtaine de dialysés. Le gouverneur des régions de Bankui et du Sourou, Babo Pierre Bassinga, est allé, le lundi 6 juillet 2026, constater l’effectivité des activités de ce nouveau centre médical de prise en charge des malades souffrant d’insuffisance rénale. L’autorité régionale était accompagnée de ses pro-ches collaborateurs, des responsables sanitaires de la région ainsi que des autorités administratives, militaires et paramilitaires locales. Elle a saisi cette visite pour encourager le personnel soignant et souhaité prompt rétablissement aux malades.

La capacité d’accueil de l’unité médicale de dialyse de Dédougou est comprise entre 90 et 120 patients, selon sa première responsable, Dr Safiètou Dabama Djeni. La néphrologue a confié que le centre peut prendre par jour une trentaine de dialysés en dehors des situations d’urgence. Chaque patient ayant droit à au moins deux séances dans la semaine, a-t-elle expliqué. Avec la possibilité de récupérer les patients qui avaient déjà commencé la dialyse dans les autres centres du pays, l’unité de dialyse de Dédougou projette d’accueillir dans ce mois de juillet 2026 au moins 15 patients, a souligné Dr Djeni. Elle a indiqué que l’affluence croît au fur et à mesure dans ce nouveau centre équipé en local de bureaux et de 14 postes de générateurs de dialyse dont 12 fonctionnels et deux en réserve.

La récupération des dialysés est déjà en marche. Abraham (nom d’emprunt), est l’un d’eux que nous avons trouvés sur place. Il avait commencé sa dialyse à Bobo-Dioulasso. « Avec l’ouverture du centre d’hémodialyse de Dédougou, je suis en train de revenir pour poursuivre mes soins », a-t-il fait remarquer. A l’en croire, l’opérationnalisation de cette unité locale est un soulagement en termes de rapprochement avec la famille, de réduction des coûts et des risques liés à la délocalisation et au déplacement.

Offrir des soins appropriés aux patients

Emu par la visite des autorités, un autre dialysé a sollicité le gouverneur de transmettre leur reconnaissance aux plus hautes autorités du pays.

« Entrer en dialyse est déjà une chance qui n’est pas donnée à tous les malades souffrant de ce fléau », a-t-il indiqué. Le gouverneur a salué le dynamisme de l’équipe soignante engagée à offrir des soins appropriés aux patients grâce à des appareils médico-techniques de dernière génération. Il a révélé que la réalisation du centre a coûté au budget de l’Etat la somme de 262,5 millions francs CFA. Il a poursuivi que la réalisation et l’opérationnalisation de ce centre traduisent l’engagement de l’Etat à faire des sacrifices pour que les soins de qualité soient centrés sur le malade. Il a terminé par un appel à bien entretenir l’infrastructure et les équipements qui y sont installés pour le bonheur des patients en particulier et de la population en général.

Yacouba BELEM