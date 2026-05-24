Bénin: le nouveau Président, Romuald Wadagni, prête serment

Le nouveau Président béninois, Romuald Wadagni, a prêté serment, à Cotonou, dimanche 24 mai 2026. Il remplace le Chef de l’Etat sorti, Patrice Talon, après dix années au pouvoir.

Elu le 12 avril 2026, à l’issue de l’élection présidentielle du Bénin, le nouveau Président, Romuald Wadagni, a pris les rênes du Palais de la marina, à Cotonou. Sa cérémonie de prestation, à la tête de la magistrature suprême du pays a eu lieu, dimanche 24 mai, au palais des Congrès de Cotonou. C’était devant un parterre d’invités. Elu avec un score de 94 % des voix, Wadagni, âgé de 50 ans, devient ainsi le quatrième président du Bénin depuis le renouveau démocratique de 1990.

A l’issue de son serment, le nouveau président a rendu un hommage appuyé à l’ensemble de ses prédécesseurs, en particulier Patrice talon qui, a-t-il dit, ont su instaurer une tradition de démocratie et de paix permettant au Bénin de faire face aux défis du développement. Il s’est ensuite engagé à être « le garant des institutions du pays » pour le bien de la population. « Je n’ai pas de doute quant à notre capacité à relever les défis », a déclaré le Président Romuald Wadagni. Au reste du monde, il a rassuré de toujours respecter les engagements du Bénin et en travaillant surtout à améliorer les relations au sein de l’espace ouest-africaine pour venir à bout de l’hydre terroriste.

La Confédération des Etats du Sahel était representée à la cérémonie par le Premier ministre du Niger, les ministres des affaires étrangères du Burkina et du Mali. Un peu plus tôt jeudi, 21 mai 2026, Patrice Talon, le Président sortant, avait livré un message empreint de solennité pour clore une décennie de gouvernance.

« Au moment de quitter la charge, je voudrais vous remercier de tout cœur et vous dire combien je suis fier de vous pour le chemin exigeant qu’ensemble nous avons osé parcourir ces dix dernières années », a déclaré le président sortant. Arrivé au pouvoir en 2016 après une carrière d’homme d’affaires, Patrice Talon laisse l’image d’un dirigeant ayant profondément transformé l’appareil administratif et économique béninois à travers d’importants programmes d’infrastructures et de modernisation de l’Etat.

Soumaïla BONKOUNGOU