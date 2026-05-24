Concours de recrutement de notaires 2026: 1 185 candidats en lice pour 20 postes

L’Ordre des notaires du Burkina Faso, en collaboration avec le ministère de la Justice, a organisé le concours de recrutement des notaires, dimanche 24 mai 2026, à Ouagadougou. Pour cette session, ce sont au total 1185 candidats qui sont en lice pour 20 postes.

L’Ordre des notaires du Burkina Faso s’est inscrit dans une dynamique de garantir l’égalité des chances dans l’accès à la profession des notaires au pays des Hommes intègres. Dans ce sens, en collaboration avec le ministère de la Justice, il a organisé le concours de recrutement de notaires, au titre de l’année 2026. Pour cette session, ce sont 1185 candidats qui se sont inscrits pour 20 places à pourvoir.

Le lancement des épreuves a eu lieu dans la matinée du dimanche 24 mai 2026, à l’université Joseph-Ki-Zerbo de Ouagadougou. Ce recrutement vise, selon ses organisateurs, à renforcer le corps notarial en sélectionnant des professionnels qualifiés capables d’assurer la sécurité juridique des actes et des transactions, à renouveler le corps, à garantir un haut niveau de compétence des futures notaires et à répondre aux besoins croissant en services juridiques. Selon le président de l’Ordre des notaires du Burkina Faso, Maître Dembélé Yacouba, les candidats admis seront nommés notaires stagiaires.

Toutefois, a-t-il ajouté, ils devront accomplir un stage probatoire dans une étude notariale pendant au moins deux ans, avant d’être titularisés et de pouvoir prêter serment. Il a rappelé que l’organisation du concours s’inscrit dans une volonté affirmée de garantir l’égalité des chances dans l’accès à la profession notariale à travers ce processus transparent et fondé sur le mérite. « En favorisant un accès inclusif à la profession, l’Ordre contribue à la promotion d’un notariat diversifié, compétent et représentatif, apte à répondre efficacement aux besoins juridiques des citoyens et des acteurs », a-t-il expliqué.

Me Dembélé a détaillé que les candidats sont évalués sur des matières fondamentales en droit privé, notariat et rédactions d’actes et les épreuves orales d’admission par un entretien avec un jury. Saisissant l’occasion, Yacouba Dembélé a rappelé que le notaire est un officier public ministériel chargé d’assurer un service public de la preuve. Il intervient notamment dans l’authentification des actes et la sécurisation des transactions entre les parties. « Le notaire garantit l’authenticité des actes entre les parties. Il a l’exclusivité en matière d’authentification des actes », a t-il précisé.

Pour le secrétaire général du ministère de la Justice, Harouna Kadio, plusieurs reformes ont été engagées en vue de répondre efficacement aux besoins des populations dont le renforcement du nombre de notaires et l’égalité d’accès à la profession. Il a souligné que ce recrutement qui ambitionne le recrutement de 20 notaires constitue environ 42% de l’effectif actuel des notaires.

« Ce recrutement des notaires est inédit et permettra de couvrir les besoins de la population sur toute l’étendue du territoire national », a-t-il dit. Joël Ibrango, candidat au concours s’est dit confiant quant aux résultats. Il a confié s’être bien préparé. Il a également dit affronter les épreuves avec sérénité. A travers ce recrutement, l’Ordre des notaires du Burkina Faso réaffirme son engagement en faveur d’une justice préventive accessible à tous et résolument tournée vers la modernité.

Valentin KABORE