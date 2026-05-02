Littéraire : Moussa Sanon publie le chant du renouveau 

Par
BH SIDWAYA
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Le journaliste-écrivain Moussa Sanon invite les Burkinabè à s’engager pour la construction du pays.

L’écrivain-journaliste Moussa Sanon a présenté son quatrième essai intitulé « Burkina Faso : le chant du renouveau » le samedi 2 mai 2026, à Bobo-Dioulasso.

La littérature burkinabè continue de s’agrandir.  En effet, l’écrivain-journaliste Moussa Sanon a dédicacé le samedi 2 mai 2026, à Bobo-Dioulasso, en marge de la 22e Semaine nationale de la culture son nouvel ouvrage intitulé « Burkina Faso : le chant du renouveau ». Ce quatrième essai politique, selon l’auteur, se veut une sorte manifeste de l’espoir, une feuille de route de l’avenir des pays des hommes intègres. « Dans cet ouvrage, j’essaye de construire un récit d’engagement que chacun doit prendre pour l’édification d’un Burkina meilleur de nos rêves », a-t-il indiqué.  M. Sanon invite également le peuple à se réapproprier son destin en transformant « le chant » en acte concret. « Je demande à tous d’être courageux et s’engager à aimer la Patrie en apportant sa contribution pour construire ce Burkina nouveau », a-t-il exhorté. Il a expliqué que l’engagement n’est pas de soutenir quelqu’un mais plutôt le pays qui est au-dessus de tout.  L’œuvre, selon l’auteur qui s’articule autour des dialectiques « la rupture et la continuité », fait aussi un constat des maux ayant entravé le développement du pays, corruption, érosion des valeurs, intégrité… Le terme « le chant » n’est pas fortuit car il évoque une dimension lyrique invitant à l’unité nationale.  Le livre s’adresse au Burkinabè en réhabilitant des figures historiques qu’est Thomas Sankara comme une boussole morale, a fait savoir l’auteur. Par ailleurs analyste politique, Moussa Sanon, a dit être inscrit dans cette dynamique pour éveiller les consciences des Burkinabè sur le fait que le pays est à un tournant décisif.  Il a invité les lecteurs à se procurer l’ouvrage de 157 pages au prix de 5 000 F à Bobo-Dioulasso à la maison des journaux et à Ouagadougou au Centre national de presse Norbert Zongo.

Aly SAWADOGO

Amadou   OUEDRAOGO

(Stagiaire)

 

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