Après à un jour de la fin de la 22e Semaine nationale de la culture (SNC), les exposants espèrent vendre plus et nouer des partenariats

Safoura Sina expose des produits cosmétiques locaux et naturels faits à base de beurre de karité, de moringa, de neem et de bissap. Son voisin de deux mètres, Antoine Sawadogo, met à la disposition de la clientèle des tableaux décoratifs ornés de céréales comme le sésame, le petit mil, le sorgho et le maïs. Il a expliqué que l’usage de ces produits agricoles locaux témoigne de son désir de représenter les valeurs burkinabè et africaines. En plus de vouloir faire de bonnes affaires, cet exposant venu de Ouagadougou compte tisser de bons partenariats qu’il entend exploiter après la Semaine nationale de la culture (SNC). A l’autre bout des stands, Awa Sawadogo, propose des pagnes Faso Danfani et Koko donda. Elle aussi, c’est son objectif est de toucher de nombreux festivaliers avant la fin du festival.

Yacouba BELEM