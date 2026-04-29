Journée mondiale de lutte contre le paludisme : au Bénin, le lancement du rapport sur le paludisme dans l’espace francophone appelle à une mobilisation accrue pour un avenir sans paludisme

Communiqué de presse, Cotonou, le 27 avril 2026 — À l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme, célébrée le 25 avril sous le thème « Mettre fin au paludisme : Nous le pouvons. Nous le devons », le Bénin a accueilli, du 24 au 26 avril, une série d’activités de haut niveau mobilisant décideurs politiques, partenaires techniques et financiers, société civile, jeunes, chercheurs, athlètes et médias autour d’un objectif commun : accélérer l’élimination du paludisme en Afrique francophone.

Temps fort de cette mobilisation, le lancement officiel du rapport « Un effort collectif contre le paludisme dans l’espace francophone », par le Ministre de la Santé du Bénin, Pr. Benjamin Hounkpatin, a mis en lumière une réalité préoccupante : les pays francophones, qui ne représentent que 13 % de la population mondiale exposée au paludisme, concentrent plus de 42 % des cas et 40 % des décès liés à la maladie. Ce rapport appelle à une action collective renforcée autour de priorités clés, allant du financement domestique et international à l’innovation, en passant par l’engagement du secteur privé et une mobilisation de l’ensemble de la société.

Le Ministre de la Santé du Bénin, Pr. Hounkpatin, a souligné l’importance de ce rapport dans l’orientation des politiques publiques et du plaidoyer international : « Le rapport sur le paludisme dans l’espace francophone met en lumière une réalité que nous ne pouvons plus ignorer : notre région est en première ligne. Mais il démontre également que des progrès sont possibles lorsque le leadership politique, le financement et la mobilisation collective sont au rendez-vous. Le Bénin est déterminé à poursuivre ses efforts et à porter cette ambition au niveau régional et international. ».

Cette ambition se traduit déjà par des résultats concrets. Le Bénin s’est imposé ces dernières années comme un exemple de leadership, ayant presque quadruplé son budget national consacré à la lutte contre le paludisme entre 2022 et 2025. Cette dynamique, portée par une approche multisectorielle associant gouvernement, parlementaires, société civile et secteur privé, a contribué à une réduction significative du fardeau de la maladie.

Dans ce contexte, Speak Up Africa, à travers ses différentes initiatives, a joué un rôle clé dans la mobilisation des acteurs autour d’appels à l’action clairs pour l’élimination du paludisme. Comme l’a rappelé Yacine Djibo, Directrice exécutive de Speak Up Africa : « À travers cette Journée mondiale de lutte contre le paludisme, nous avons voulu transformer un moment de sensibilisation en un véritable catalyseur d’action. Le rapport que nous lançons aujourd’hui est un appel clair : nous devons agir maintenant, collectivement, pour protéger les vies et financer un avenir sans paludisme. ».

Les activités organisées au Bénin se sont inscrites dans la continuité de la plateforme Speak Up Africa en Action, déjà déployée lors de la Coupe d’Afrique des Nations en janvier dernier, et qui vise à mobiliser des publics larges à travers le sport, la culture et le storytelling d’impact. Au Bénin, cette dynamique s’est traduite par une série d’activations mêlant plaidoyer de haut niveau, engagement communautaire avec les Voix EssentiELLES et mobilisation de la jeunesse, notamment à travers un Media Day, un atelier de storytelling et un tournoi de basketball 3×3 en partenariat avec la I AM Foundation.

Cette approche, qui place les jeunes et les communautés au cœur de la réponse, a été portée par des figures emblématiques du sport, dont Khalilou Fadiga, Ancien international sénégalais et co-capitaine du Zéro Palu Football Club, qui a rappelé le rôle du sport comme levier de transformation sociale : « Le paludisme est une réalité que des millions de familles vivent au quotidien. En tant qu’ancien sportif, mais surtout en tant qu’africain, je suis persuadé que nous avons tous un rôle à jouer. À travers le sport et la mobilisation des jeunes, nous pouvons sensibiliser, engager et faire bouger les lignes. ». Au niveau international, les partenaires ont également insisté sur l’urgence d’accélérer les efforts dans un contexte de pression croissante sur les financements et de risques de résurgence de la maladie. Comme l’a souligné Dr Michael Charles, CEO du Partenariat RBM pour en finir avec le paludisme : « Le Big Push contre le paludisme est un appel à accélérer l’action, renforcer la coordination et protéger les acquis. Le Bénin montre la voie avec un engagement politique fort et des résultats concrets. Nous devons maintenant amplifier ces efforts à l’échelle régionale pour maintenir l’élimination du paludisme au cœur des priorités de développement. ».

Au-delà de cette séquence nationale, les messages portés à Cotonou résonnent à l’échelle de l’ensemble de l’espace francophone. Dans un contexte marqué par un déficit croissant de financement mondial de la lutte contre le paludisme, la nécessité de renforcer la souveraineté sanitaire, de maintenir la solidarité internationale, d’impliquer pleinement le secteur privé, d’accélérer l’innovation et de placer les femmes, les jeunes et les communautés au cœur des stratégies apparaît plus urgente que jamais. Cette mobilisation s’inscrit également dans une perspective plus large, avec l’ambition de faire du Bénin un acteur moteur du plaidoyer francophone en faveur de l’adoption d’une résolution ambitieuse sur le paludisme lors du prochain Sommet de la Francophonie en novembre 2026.

communiqué/REMAPSEN