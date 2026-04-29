Le Président malien Assimi Goïta à propos des attaques terroristes au Mali: « Les opérations se poursuivront jusqu’à la neutralisation complète des groupes impliqués »

Le Président de la République du Mali, Assimi Goïta s’est adressé au peuple malien, le 28 avril 2026. Dans son adresse à la Nation, il a évoqué les attaques terroristes du 25 avril dernier et réaffirmer la détermination du peuple malien pour la défense de sa patrie et de sa souveraineté.

Dès ses premiers propos, le Président de la République du Mali, Assimi Goïta, a rappelé que ces attaques complexes, coordonnées et simultanées ont visé les localités de Bamako, Kati, Konan, Mopti, Gao et Kidal. Mais, grâce à la promptitude et au professionnalisme des forces armées et de sécurité, un violent coup d’arrêt a été donné aux assaillants, dont l’objectif était d’installer un climat de violence généralisée dans les localités concernées. A ses compatriotes, il a dit que grâce au sang-froid des hommes engagés et au maintien de la cohérence de la chaîne de commandement, le plan funeste de l’ennemi a été déjoué avec la neutralisation d’un nombre important d’assaillants. « A l’heure où je vous parle, le dispositif est renforcé, la situation est maîtrisée et les opérations de ratissage, de recherches, d’exploitation du renseignement et des sécurisations se poursuivent », a-t-il rassuré.

En ces instants de douleurs collectives, a-t-il déclaré, sa première pensée va aux victimes et à leur famille. « Je m’incline devant la mémoire de nos compatriotes, civils et militaires, tombés sous les coups de la barbarie. J’adresse au nom de la Nation toute entière, mes condoléances les plus attristées aux familles endeuillées et exprime ma compassion aux blessés », a affirmé le chef de l’Etat. Et d’ajouter : « c’est avec une grande peine que je tiens à rendre un vibrant hommage à notre regretté ministre d’Etat, ministre de la Défense et des Anciens combattants, le général de corps d’armée Sadio Camara, dont la disparition constitue une perte immense pour la Nation malienne. Ce valeureux officier, a-t-il témoigné, a servi le Mali avec loyauté, courage et dignité, avec un sens élevé du devoir à un moment où le pays est engagé dans une lutte acharnée contre le terrorisme. « A sa famille, à ses proches, à ses collaborateurs et à l’ensemble des forces armées et de sécurité, j’adresse la compassion et la solidarité de la Nation », a dit le Président Goïta. Pour lui, son engagement restera gravé dans la mémoire collective et son sacrifice nous oblige. « Qu’Allah lui accorde sa grâce infinie », a-t-il souhaité.

Ces attaques, a-t-il expliqué, ne sont pas des faits isolés, elles s’inscrivent dans un vaste plan de déstabilisation conçu et exécuté par les groupes armés terroristes et les sponsors internes et externes qui leur fournissent du renseignement et des moyens logistiques. Pour le chef de l’Etat malien, c’est le lieu de réaffirmer la ferme volonté du Mali de maintenir le cap de sa refondation. « Notre peuple a fait un choix. Celui de la souveraineté et de la dignité qui symbolise la prise en main de son destin. Ce choix est l’expression d’une volonté nationale affirmée et assumée. Il a un prix et nous en sommes conscients. Bien que dur par sa nature, ce choix est le seul chemin qui vaille si nous voulons offrir à nos enfants un avenir libre, juste et prospère », a-t-il soutenu. Aux Maliennes et Maliens, il a souligné que les épreuves qu’ils traversent en ces temps difficiles ne sont en réalité que des ambitions sur la voie noble qui mène à la prospérité. Pour cela, ils doivent garder à l’esprit que c’est dans l’épreuve qu’une nation doit conforter sa cohésion et son unité. « Un sursaut national est aujourd’hui indispensable et nous devons tous, comme un seul homme, nous ériger contre la division et la fracture sociale », a-t-il affirmé. De ses dires, c’est plus que jamais, le moment de faire confiance aux forces armées et de sécurité engagées dans une lutte complexe contre le terrorisme. Et, les opérations se poursuivront jusqu’à la neutralisation complète des groupes impliqués et le rétablissement durable de la sécurité sur l’ensemble du territoire national.

Une reconnaissance à l’AES et à la Russie

Egalement, le Président malien a demandé à chaque citoyen, dans chaque quartier, dans chaque fraction et dans chaque village, de faire preuve de vigilance et de responsabilité et appuyer nos services en transmettant par les canaux officiels, toutes informations utiles aux renseignements et à la prévention. C’est pourquoi, il les a exhortés aussi à ne pas céder aux rumeurs, aux messages d’affolement ni aux manipulations. Car, par ces temps qui courent, la désinformation peut devenir une arme au service des terroristes. Alors que selon lui, le Mali a besoin de lucidité et non de panique. En cette circonstance, il a salué la synergie d’action au sein de la Confédération des Etats du Sahel dont la force unifiée œuvre sans relâche à la pacification de notre espace. « Je tiens également à reconnaître la qualité de la coopération avec nos partenaires stratégiques, notamment la Fédération de Russie », a-t-il dit. Le Président Assimi Goïta, dans son message, a instruit le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour renforcer l’assistance aux victimes, soutenir les familles endeuillées et accompagner les blessés. De son avis, la solidarité nationale ne doit pas être un vain mot, elle doit être un geste, une présence, un soutien concret. « Aucune violence, aucune intimidation, encore moins des tentatives désespérées de déstabilisation ne sauront inverser la marche de notre pays », a-t-il prévenu. La réformation se poursuivra et la souveraineté se consolidera, a-t-il précisé. « Notre peuple, debout et résilient comme jamais, triomphera de cette épreuve.

La Rédaction