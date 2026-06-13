Distribution de manuels : Plus de 35 millions FCFA remis au Fonds de Soutien Patriotique (FSP) ‎

Le Camarade Ministre Secrétaire général de la Présidence du Faso, Dr Zakaria SORÉ, a procédé dans l’après-midi de ce vendredi 12 juin 2026, à la remise officielle d’un chèque de 35 332 000 FCFA au Fonds de Soutien Patriotique (FSP), fruit de la distribution du Recueil de discours du Camarade Capitaine Ibrahim TRAORÉ et du Manifeste de la Révolution Progressiste Populaire.

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‎C’est la preuve tangible que les idées ont du pouvoir, et qu’au Burkina Faso, elles se transforment désormais en bouclier de souveraineté. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : la vente du Recueil de discours du Capitaine Ibrahim Traoré et du Manifeste de la Révolution Progressiste Populaire (RPP), lancée le 26 avril dernier à l’occasion de la 22e Semaine Nationale de la Culture (SNC) à Bobo-Dioulasso, a déjà généré 35 332 000 FCFA.

‎Pour le Camarade Ministre Secrétaire général de la Présidence du Faso, Dr Zakaria SORÉ, derrière ce succès de librairie, se cache une décision politique forte. L’engouement autour des ouvrages du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, est la preuve que le Peuple burkinabè veut plus consommer la pensée endogène.

Le Camarade Zakaria SORÉ invite les Burkinabè à acheter massivement ces œuvres, reflets des idées de la RPP, pour non seulement nourrir le combat politique, mais surtout contribuer à l’effort de paix.

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‎Chaque livre acheté est un acte de résistance, une expression de notre capacité à soutenir la cause nationale, a déclaré la Camarade Ministre déléguée, chargée du Budget, Fatoumata BAKO/TRAORÉ.

‎« Ce chèque est l’expression de la solidarité agissante, de l’engagement citoyen au front du combat patriotique dans une même volonté de préserver la liberté, la dignité et la souveraineté du Burkina Faso », a souligné la Ministre déléguée, tout en saluant la réalisation de la promesse faite au lancement des ventes desdits documents.



‎Les ouvrages sont toujours disponibles dans plusieurs langues aux points de distribution officiels à savoir le siège des Archives Nationales et au journal Sidwaya à Ouagadougou (Kadiogo) et les Gouvernorats pour les autres régions.

‎‎Direction de la communication de la Présidence du Faso