Dédougou : Le ministre Pingdwendé Gilbert Ouédraogo rencontre les acteurs locaux des médias

Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, a échangé avec les acteurs du monde des médias des régions de Bankui et du Sourou, samedi 13 juin 2026, à Dédougou.

Cette rencontre avec les acteurs locaux des médias s’est tenue en marge du séjour du ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, dans la capitale régionale de Bankui pour participer à la clôture de la 7e édition de la Semaine nationale des arts et de la culture des universités du Burkina Faso (SENAC-UB).

Le ministre a dit avoir voulu ces échanges pour exprimer de vive voix sa reconnaissance et celle de l’ensemble du gouvernement aux femmes et hommes des médias des deux régions pour leur travail d’information des populations. « Sachez que toute action que vous posez en termes de collecte, de traitement et de diffusion de l’information a une importance. Et c’est pour ça que les médias revêtent toujours une importance pour le gouvernement », a-t-il indiqué. Regrettant l’œuvre de certains acteurs qu’il a considérée comme des tentatives « d’opposer le gouvernement aux médias », M. Ouédraogo a précisé qu’aucune action gouvernementale ne vise à nuire à la presse.

Avant d’aller plus loin dans les échanges, il a prêté une oreille attentive aux préoccupations des journalistes. Celles-ci se déclinent, entre autres, en des besoins de renforcement des capacités, de prise en compte de toutes les composantes de presse et médias locaux dans la couverture des événements et leur implication accrue dans la dynamique de reconquête territoriale.

Face à ces préoccupations, le ministre Ouédraogo a immédiatement promis la tenue très prochaine d’une activité de renforcement des capacités des journalistes à Dédougou. A l’en croire, la prise en compte des doléances va se faire progressivement pour améliorer les conditions de travail des acteurs car, dit-il, « Nous accordons la même importance à tous les hommes de médias qu’ils soient au niveau central ou régional ». Le ministre de poursuivre que la conviction du gouvernement est que rien ne peut se faire sans la visibilité dont seuls les médias ont le secret. Appréciant la dynamique actuelle de l’action gouvernementale, il a soutenu qu’en plus d’avoir investi dans la guerre, le programme présidentiel a permis d’investir également dans le développement pour prendre en charge les besoins et les préoccupations des populations. En témoigne des actions qui sont menées sur l’ensemble du territoire pour réaliser des infrastructures routières grâce à l’Agence Faso-Mêbo ou encore pour réhabiliter d’autres en vue de désenclaver des localités et des régions. Il a évoqué les efforts déployés dans le secteur de la santé pour rendre les soins sanitaires accessibles à toutes les populations. « Des centres de santé sont en construction, des hôpitaux en réhabilitation, des cliniques mobiles déployées sur l’ensemble du territoire et les frais des examens et des soins de santé ont été revus nettement à la baisse », a-t-il énuméré.

Convaincu que la « sécurité sera au rendez-vous bientôt », le chef du département en charge de la Communication a rendu un vibrant hommage aux FDS et VDP dont les actions combinées ont contribué à améliorer la situation sécuritaire. Il a conclu par une invite aux journalistes à être des patriotes soutenant la Révolution progressiste populaire.

Yacouba BELEM