Caisse Populaire de Fada N’Gourma : Un excédent de 55 millions F CFA enregistré en 2025

La caisse populaire de Fada N’Gourma a tenu, samedi 25 avril 2026, sa 15e Assemblée générale (AG) ordinaire, couplée à une AG extraordinaire. Il ressort qu’au titre de l’exercice 2025, l’institution financière coopérative a enregistré un résultat excédentaire de 55 millions F CFA.

Avec un bénéfice de 55 millions de F CFA réalisé au cours de l’exercice 2025, la caisse populaire de Fada N’Gourma confirme sa résilience malgré un contexte sécuritaire difficile. La bonne nouvelle a été annoncée aux membres, samedi 25 avril 2026, à Fada N’Gourma, au cours des Assemblées générales (AG) ordinaire et extraordinaire de l’institution financière coopérative. Venus d’horizons divers, plus de 500 participants aux AG ont suivi plusieurs communications portant notamment sur les résultats de l’audit externe conduit par le cabinet Forvis Mazars, ainsi que sur les rapports d’activités du conseil d’administration, du conseil de surveillance et du comité de crédit.

Selon le président sortant du conseil d’administration, Yempabou Julien Sina, le bénéfice de 55 millions F CFA constitue une réelle satisfaction pour la caisse populaire, qui comptait, au 31 décembre 2025, 24 805 membres. Globalement, les indicateurs financiers traduisent une dynamique positive. En effet, au titre de l’exercice 2025, l’encours d’épargne s’élève à plus de 3,265 milliards F CFA, tandis que l’encours de crédit est estimé à 1,975 milliard F CFA. En outre, les financements accordés aux petites et moyennes entreprises excèdent 453 millions F CFA. Quant aux crédits en souffrance, dus en partie à la situation sécuritaire, ils se chiffrent à plus de 104 millions F CFA.

2 % du bénéfice au Fonds de soutien patriotique

Dans le cadre de sa contribution à l’effort national de paix, l’institution a annoncé le reversement de 2 % de son bénéfice au Fonds de soutien patriotique. Pour le secrétaire général de la province du Gourma, Botetessan Bonou, qui a présidé la cérémonie, ce résultat excédentaire démontre que la caisse populaire de Fada N’Gourma demeure solide, en dépit des contraintes du moment. Il a félicité les responsables, les agents et l’ensemble des membres pour les efforts consentis. Outre l’examen des résultats financiers, l’AG a permis de présenter aux membres les nouveaux textes qui régissent le fonctionnement des caisses populaires, à la suite de l’adoption de la nouvelle loi qui encadrent les institutions financières coopératives.

La directrice de la caisse populaire de Fada N’Gourma, Fatoumata Kobyagueda, a invité les sociétaires à s’approprier ces nouvelles dispositions afin d’en faciliter la mise en œuvre. L’AG ordinaire a également été marquée par le renouvellement des organes dirigeants. Elu nouveau Président du conseil d’administration (PCA), Jules Tougma a indiqué que son premier chantier sera le renforcement du recouvrement des créances. La caisse populaire de Fada N’Gourma regroupe neuf agences réparties entre Fada, Diabo, Gayéri, Pama, Kompienga, Diapaga, Kantchari, Namounou et Matiacoali.

Joanny SOW