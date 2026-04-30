Pour un téléphone portable, il prend 10 ans de prison ferme

Par
JK. Sidwaya
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N.A est manœuvre de profession. Le mardi 7 avril 2026, il était devant les juges de la chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance (TGI) de Bobo-Dioulasso pour répondre des faits de vol aggravé. En l’occurrence, le ministère public le poursuit pour avoir volé le téléphone portable d’une élève, avec cette circonstance que les faits se sont déroulés avec l’usage d’une machette. A la lecture de l’infraction à lui reprocher, N.A a reconnu partiellement les faits. Il reconnaît avoir pris le téléphone portable, mais (…)

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Noufou NEBIE

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