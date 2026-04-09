Une bagarre de dolo conduit un sexagénaire en cellule

F.B a comparu en audience criminelle devant le TGI de Dédougou, le mardi 31 mars 2026. Il est accusé de tentative de meurtre contre la personne de K.F. Les faits, commis à Kari, localité de la commune de Dédougou, remontent au 13 avril 2025. Tout est parti d’une altercation née d’une mésentente autour de la distribution de dolo à l’occasion d’une cérémonie rituelle entre l’accusé, âgé de 62 ans, et sa victime, un trentenaire. Ce jour-là, la victime a confié qu’elle avait reçu l’autorisation d’un autre vieux pour servir le dolo à l’assistance. Mais l’accusé n’a pas vu ce geste d’un bon œil. Il a expliqué que (…)

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Yacouba BELEM