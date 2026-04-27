Caravane « Tond ba-yir saoosé »: valoriser les danses traditionnelles authentiques du Kourwéogo

Une caravane de danses traditionnelles dénommée « Tond ba-yir saoosé » s’est tenue, du 24 au 26 avril 2026, dans la province du Kourwéogo. Le secrétaire général de la région de Oubri, Ibrahim Boli, a lancé les activités de cette caravane, le vendredi 24 avril dernier, à Boussé.

La promotion des valeurs culturelles de la région du Kourwéogo préoccupe l’acteur culturel, Sékou Oumar Sidibé, surnommé : Inspecteur Rock. C’est pourquoi, il a, en collaboration avec l’association Nafadou et l’association Delwendé mis en œuvre le projet de « valorisation et de documentation audiovisuelle des danses traditionnelles authentiques de la province du Kourwéogo ». Ce, à travers l’organisation d’une caravane d’une dizaine de danses traditionnelles dénommée : « Tond ba-yir saoosé », du 24 au 26 avril 2026. Placée sous le patronage du ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, la première édition de ces danses originaires du terroir a mobilisé la population de Boussé, Laye et Sourgoubila.

Le Secrétaire général de la région (SGR) de Oubri, Ibrahim Boli, a lancé les activités de cette caravane dans la soirée du vendredi 24 avril dernier, à Boussé. A l’occasion, plusieurs troupes de danse ont rivalisé de talents. Des autorités administratives et coutumières présentes ainsi que les populations de cette localité ont suivi avec admiration l’exécution des danses traditionnelles comme « le Warba, le Wissé, le Faongo, le Taonsré, le Kègba, le Kèma, le Yarma ». La manifestation culturelle a été couronnée par une dégustation de mets locaux suivie d’une projection de film réalisé sur les réalités de ces danses.

Le SGR, Ibrahim Bouli, a félicité le promoteur Sidibé pour avoir réussi le pari de l’organisation de manifestation culturelle. « L’engouement que nous avons vu autour de cet évènement, la veille de la Semaine nationale de la culture, augure de lendemain meilleur. Le chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré, ne cesse de nous inviter à faire retour à nos valeurs endogènes afin de propulser notre développement », a-t-il soutenu.

Le promoteur, Sékou Oumar Sidibé, a exprimé sa satisfaction pour le soutien dont il a bénéficié au cours de la mise en œuvre de son initiative. « Je ne savais pas que ce projet allait être soutenu par le fonds de développement culturel et touristique et bien d’autres partenaires. Je me rends maintenant compte que les gens aiment tout ce que j’ai fait pour les enfants, pour la culture, mais également à travers le film commissariat du Tampy », s’est-il réjoui.

Redorer l’image des cultures et traditions

Il a, en outre, souligné que c’est également leur manière de soutenir la Révolution progressiste populaire. « Le slogan, dans ce mois de l’engagement patriotique, c’est mon assiette ma fierté. C’est aussi mon artiste ma fierté, comme l’a dit le ministre chargé de la Culture. On doit être fier de nos artistes. Ce qu’on a vu est vraiment merveilleux. C’était juste un avant-goût. Le festival va se poursuivre à Laye et à Sourgoubila », a apprécié le promoteur inspecteur Rock. Il a promis poursuivre son engagement, les années à venir, dans l’optique de permettre à toutes les communes de la province de bénéficier du projet. « L’année prochaine, l’évènement sera une compétition. A l’issue de laquelle, les cinq meilleures troupes de danse seront primées. On veut que la chose grandisse et qu’on dise que la SNC va se déporter dans la région de Oubri », a-t-il souhaité.

Le parrain de cette caravane de danse est le président du mouvement de veille citoyenne « Pour ma Patrie, je m’engage », El Hadj Moustapha Souli. Il a salué le promoteur pour son engagement en faveur du rayonnement des valeurs ancestrales de leur province. Selon lui, cette activité s’inscrit dans la vision du président du Faso consistant à redorer l’image de leurs cultures et traditions. « La date du 15 mai consacrée à nos traditions prend également en compte nos danses. Nous sommes honorés, car, nos pratiques culturelles ne sont plus reléguées au second plan », a-t-il dit. Tout en réitérant son soutien au promoteur, M. Souli a exhorté l’ensemble des filles et fils de la province à accompagner toutes les actions de développement de la province. «Je prends ici l’engagement de récompenser la meilleure troupe de la prochaine édition avec une moto neuve », a-t-il assuré.

Adama SAWADOGO