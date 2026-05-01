GPNAL Arts plastiques : Proclamation des résultats le samedi 02 mai

Depuis l’ouverture du marché des Arts, le jury du GPNAL Arts plastiques analyse les œuvres en compétition à la Maison de la Culture Mgr Anselme Titianma Sanon. Les résultats sont prévus le samedi 02 mai prochain.

Dans cette compétition du Grand prix national des arts et des lettres (GPNAL), catégorie arts plastiques, créativité, technique et message sont passés au crible par le jury.Les œuvres exposées témoignent d’une grande diversité d’approches et d’inspirations.

Entre peinture, sculpture et installations contemporaines, les artistes proposent des lectures engagées de la société burkinabè, marquées notamment par le contexte sécuritaire et les aspirations à la paix.Au-delà de la compétition, le GPNAL demeure un espace d’expression essentiel pour les artistes. Le samedi 02 mai prochain, les successeurs d’ Abdoul Karim Sana en sculpture, Willyame Zida en peinture et Evance Pitroipa en batik seront connus.

Hubert BADO