Prix spéciaux à la SNC Bobo 2026 : 59 prix décernés aux meilleurs finalistes

A l’issue des compétitions pour le Grand prix national des arts et des lettres (GPNAL) de la semaine nationale de la culture (SNC) Bobo 2026, 35 partenaires ont offert 59 prix spéciaux le vendredi 1er mai 2026 aux meilleurs finalistes des disciplines des cinq catégories.
Le palmarès des prix spéciaux des partenaires
Eau minéral idéal
Prix dans la catégorie art culinaire, plat lourd d’une valeur de 500 000FCFA
Adjaratou Kafando du Namentenga avec son plat « secret de souma du sahel »
Canal+
Prix en catégorie arts du spectacle, danse traditionnelle, pool adulte d’une valeur de 500 000FCFA
La troupe Ardji dance du Houet
Cadre de concertation des operateurs économiques du grand -ouest a decerné deux prix en arts du spectacle d’une valeur de 500 000FCFA chacun
1er prix en chœur populaire
La troupe Séré kini de la Siraba
2e prix en danse traditionnelle pool adulte
La troupe Kiensé de Koumbia du Tuy
Eau Babali
1erprix en catégorie art culinaire, boisson d’une valeur de 500 000FCFA
Yaya Traoré du Houet
2e prix en catégorie arts du spectacle, danse traditionnelle, pool jeune d’une valeur de 500 000FCFA
La troupe Kewali de Orodara
Conseil burkinabè des chargeurs,
Prix en catégorie arts du spectacle, slam
Françoise Siambo du Houet d’un montant de 500 000FCFA plus un trophée
Le Fonds burkinabè de développement économique et social (FBDES)
Prix en catégorie art culinaire, plat lourd d’une valeur de 500 000FCFA
Euphata Madiega de Bogandé avec son plat « colki (couscous de nénuphar aux feuilles de moringa »
Bureau burkinabè des droits d’auteurs (BBDA) a décerné trois prix d’une valeur de 500 000FCFA plus une attestation et un trophée
1er prix en catégorie arts du spectacle, slam
Nabonswendé Archange Koara du Koulpélogo.
2e prix en categorie Littérature en langue française, roman
Hyablo Auguste Ouattara pour son roman « le prix du choix ».
3e prix en catégorie arts plastiques, sculpture
Ibrahim Traoré du Houet pour son œuvre « Dembe koro ». Il a reçu d’une enveloppe de 500 000FCFA, une attestation et un trophée
Société burkinabè des fibres textiles (SOFITEX)
Prix spécial en catégorie arts du spectacle, danse traditionnelle pool jeune d’une valeur de 500 000FCFA
La troupe Nabonswendé de Tibga du Gourma
Société nationale burkinabè des hydrocarbures (SONABHY)
Prix spécial en catégorie sports traditionnels, lutte traditionnelle pool jeune fille d’une valeur de 500 000FCFA
Foulera Kouanda du Nakambé d’un montant de 500 000FCFA
Loterie nationale du Burkinabè (LONAB) a decerné trois prix en categorie arts du spectacle
1er prix dans la dsicpline danse traditionnelle pool adulte
La troupe Roguemik Kieta du Kouritenga d’un montant de 1 500 000FCFA
2e prix en musique traditionnelle instrumentale pool adulte
Kantigui de Orodara d’un montant de 1 000 000FCFA
3e prix en vedette de la chanson traditionnelle
Le groupe Massa de Kossin du Sourou d’un montant de 500 000FCFA
Commune de Bobo-Dioulasso
Prix en catégorie arts plastiques, peinture d’une valeur de 500 000FCFA
Salif Porgo du Houet pour son œuvre « Yiri Tourou »
Conseil régional des Hauts -Bassins
Prix en catégorie arts du spectacle , danse traditionnelle pool jeune d’une valeur de 1 000 000FCFA
La Troupe Eben Ezer du Houet
Le Club des journalistes et des communicateurs pour la nutrition et la securité alimentaire a decerné dans la catégorie art culinaire, plat lourd trois prix
1er prix a remis à Euphata Madiega de Bogandé avec son plat « Kolki (couscous de nénuphar aux feuilles de moringa » d’un montant de 1 000 000FCFA
2e prix à Mamounata Nikiéma du Bazèga avec son plat « le gnon au poulet sauté » d’un montant de 750 000FCFA
3e prix décerné à Moise Arcange Soumnama Sawadogo du Tuy avec son plat « Gnongon de maïs à la chenille de karité » d’un montant de 500 000FCFA
Orange Burkina
Prix en arts du spectacle, vedette de chanson traditionnelle pool adulte d’une valeur de 1 500 000FCFA
La Troupe dafin dew de la diaspora malienne
Société de forage Aurora SFA
Prix en catégorie art culinaire, plat lourd d’une valeur de 500 000FCFA
Adjaratou Kafando du Namentenga
Wave Burkina
Prix en catégorie arts du spectacle, danse traditionnelle, pool adulte d’une valeur de 500 000FCFA
La troupe Ardji dance du Houet
Faso zoom
Prix en catégorie arts du spectacle, ballet d’une valeur de 500 000FCFA
Les enfants bénis du Houet
Moov Africa a decerné deux prix dans la categorie sports traditionnels d’une valeur de 500 000FCFA chacun
1er prix en lutte traditionnelle
Kevin Mossé du Nando
2e prix du tir à l’arc, pool adulte dame
Jeannette Kambou du Djôrô
Banque commerciale du Burkina (BCB), a décerné en categorie arts du spectacle deux prix
1er prix en danse traditionnelle pool adulte
La troupe Dindjormé de Kampti d’une valeur de 1 000 000FCFA
2e prix en danse traditionnelle pool jeune
La troupe Naaba Abga du Kadiogo d’une valeur de 600 000FCFA
IB Bank
Prix en catégorie arts du spectacle, danse traditionnelle, pool adulte d’une valeur de 500 000FCFA
La troupe Naaba Yadega de la diaspora ivoirienne
Telecel Faso
Prix spécial en catégorie arts du spectacle, danse traditionnelle d’une valeur de 1 000 000FCFA
La troupe Ardji dance du Houet
IAM Gold Essakane SA a décerné deux prix d’une valeur de 500 000FCFA chacun
1er prix en catégorie arts du spectacle, danse traditionnelle pool jeune
Les Majorettes de Manga
2e prix en catégorie arts culinaires
N’wibatihoun Gnoumou des Balés pour son plat « panissé » d’une valeur de 500 000FCFA
Union Européenne a décerné six prix spéciaux dont trois dans la catégorie arts du spectacle d’une valeur de 1 000 000 chacun et trois prix en arts plastiques d’une valeur de 500 000FCFA chacun
1er prix danse traditionnelle pool jeune
La troupe génération Unie de Nanoro du Boulkiemdé
2e prix en musique traditionnelle instrumentale pool jeune
La troupe Tilé Kun du Houet
3e prix en ballet
La troupe ACEJB de la Bougouriba
Arts plastiques
1er prix en sculpture
Zimapi Yaya Fofana pour son œuvre « cohesion sociale »
2e prix en batik
Poussi Maxim Demé du Kadiogo pour son eouevre « Main dans la main »
3e prix en peinture
Tidiane Mohamed Desarmes du Houet pour son œuvre « Harmonie des peuples »
Le Fonds des nations unies pour la population (UNFPA) a decerné deux prix d’une valeur de 500 000FCFA chacun
1er prix en catégorie lutte traditionnelle féminine, pool jeune
Awoulatou Kafando du Kadiogo
2e prix en arts du spectacle, chanson traditionnelle pool adulte
Kouakou Nignan de la Sissili
Maison Russe
Prix en catégorie arts plastiques, sculpture d’une valeur de 500 000FCFA Salif Ouédraogo pour son œuvre « l’éveil de ma patrie »
Société des aéroports du Faso (SAFA) a decerné troix prix d’une valeur de 500 000FCFA chacun
1er prix en arts du spectacle, musique traditionnelle instrumentale pool jeune
La troupe Nabonswendé du Kouritenga
2e prix en arts plastiques, sculpture
Abdoul Karim Sana pour son œuvre « la case ancestrale du vieux Tanga »
3e prix en arts du spectacle, slam
Magloire Yves Sanou des Tannounyan
Société nationale de gestion des stocks de sécurité alimentaire (SONAGESS)
Prix dans la categorie art culinaire, plat lourd d’une valeur de 500 000FCFA
Adjaratou Zio de la Sissili pour son plat « Yésurai wodui »
Ministère de la Famille et de la Solidarité
Prix en categorie Art culinaire, plat lourd d’une valeur de 500 000FCFA
Adjaratou Zio de la Sissili pour son plat « Yésurai wodui »
Ministère de l’Enseignement de Base, de l’Alphabétisation et de la promotion des Langues nationales a décerné 4 prix en arts du spectacle et sports traditionnels d’une valeur de 500 000FCFA chacun
1er prix en ballet
La troupe compagnie artistique Watinoma du Kadiogo
2e prix en danse traditionnelle pool jeune
La troupe Naaba Abga du Kadiogo
3e prix en lutte traditionnelle pool jeune
Louta Lompo du Goulmou
4e prix au tir à l’arc
Marcel Ouédraogo de Oubri
Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation
Prix en catégorie arts plastiques, batik d’une valeur de 500 000FCFA plus une attestation
Poussi Demé pour son œuvre « Main dans la main ».
Le parrain Roland Achille Sow a décerné trois prix en art culinaire, arts du spectacle et arts plastiques. Le prix est composé d’une enveloppe de 1 000 000FCFA et une attestation
1er prix en création chorégraphique
La troupe Authentique de la Comoé
2e prix en dessert
Moise Arcange Soumnama Sawadogo du Tuy
3e prix en peinture
Yaya Ouédraogo du Houet avec son œuvre « le chemin tracé »
Assemblée législative du peuple (ALP) a décerné six prix dans la catégorie arts du spectacle dont trois en slam et trois en chœur populaire
1er prix en slam, d’une valeur de 1 000 000FCFA plus une attestation
Lamoundia du Gourma
2e prix, d’une valeur de 750 000 plus une attestation
Yasmine Fleur Koné du Mouhoun ,
3e prix d’une valeur de 500 000FCFA plus une attestation revient à Fançoise Siambo
1er prix en chœur populaire d’une valeur de 2 000 000FCFA plus une attestation
la troupe Séré Kini de Siraba
2e prix d’une valeur de 1 500 000FCFA plus une attestion
la troupe Songtaaba de Amdemtenga du Kouritenga
3e prix d’une valeur de 1 000 000FCFA plus une attestation
Namaoré de Loagha du Bam
Fleur BIRBA
Legende (credit photo Remi ZOERINGRE)