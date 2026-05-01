Prix spéciaux à la SNC Bobo 2026 : 59 prix décernés aux meilleurs finalistes

A l’issue des compétitions pour le Grand prix national des arts et des lettres (GPNAL) de la semaine nationale de la culture (SNC) Bobo 2026, 35 partenaires ont offert 59 prix spéciaux le vendredi 1er mai 2026 aux meilleurs finalistes des disciplines des cinq catégories.

Le palmarès des prix spéciaux des partenaires

Eau minéral idéal

Prix dans la catégorie art culinaire, plat lourd d’une valeur de 500 000FCFA

Adjaratou Kafando du Namentenga avec son plat « secret de souma du sahel »

Canal+

Prix en catégorie arts du spectacle, danse traditionnelle, pool adulte d’une valeur de 500 000FCFA

La troupe Ardji dance du Houet

Cadre de concertation des operateurs économiques du grand -ouest a decerné deux prix en arts du spectacle d’une valeur de 500 000FCFA chacun

1er prix en chœur populaire

La troupe Séré kini de la Siraba

2e prix en danse traditionnelle pool adulte

La troupe Kiensé de Koumbia du Tuy

Eau Babali

1erprix en catégorie art culinaire, boisson d’une valeur de 500 000FCFA

Yaya Traoré du Houet

2e prix en catégorie arts du spectacle, danse traditionnelle, pool jeune d’une valeur de 500 000FCFA

La troupe Kewali de Orodara

Conseil burkinabè des chargeurs,

Prix en catégorie arts du spectacle, slam

Françoise Siambo du Houet d’un montant de 500 000FCFA plus un trophée

Le Fonds burkinabè de développement économique et social (FBDES)

Prix en catégorie art culinaire, plat lourd d’une valeur de 500 000FCFA

Euphata Madiega de Bogandé avec son plat « colki (couscous de nénuphar aux feuilles de moringa »

Bureau burkinabè des droits d’auteurs (BBDA) a décerné trois prix d’une valeur de 500 000FCFA plus une attestation et un trophée

1er prix en catégorie arts du spectacle, slam

Nabonswendé Archange Koara du Koulpélogo.

2e prix en categorie Littérature en langue française, roman

Hyablo Auguste Ouattara pour son roman « le prix du choix ».

3e prix en catégorie arts plastiques, sculpture

Ibrahim Traoré du Houet pour son œuvre « Dembe koro ». Il a reçu d’une enveloppe de 500 000FCFA, une attestation et un trophée

Société burkinabè des fibres textiles (SOFITEX)

Prix spécial en catégorie arts du spectacle, danse traditionnelle pool jeune d’une valeur de 500 000FCFA

La troupe Nabonswendé de Tibga du Gourma

Société nationale burkinabè des hydrocarbures (SONABHY)

Prix spécial en catégorie sports traditionnels, lutte traditionnelle pool jeune fille d’une valeur de 500 000FCFA

Foulera Kouanda du Nakambé d’un montant de 500 000FCFA

Loterie nationale du Burkinabè (LONAB) a decerné trois prix en categorie arts du spectacle

1er prix dans la dsicpline danse traditionnelle pool adulte

La troupe Roguemik Kieta du Kouritenga d’un montant de 1 500 000FCFA

2e prix en musique traditionnelle instrumentale pool adulte

Kantigui de Orodara d’un montant de 1 000 000FCFA

3e prix en vedette de la chanson traditionnelle

Le groupe Massa de Kossin du Sourou d’un montant de 500 000FCFA

Commune de Bobo-Dioulasso

Prix en catégorie arts plastiques, peinture d’une valeur de 500 000FCFA

Salif Porgo du Houet pour son œuvre « Yiri Tourou »

Conseil régional des Hauts -Bassins

Prix en catégorie arts du spectacle , danse traditionnelle pool jeune d’une valeur de 1 000 000FCFA

La Troupe Eben Ezer du Houet

Le Club des journalistes et des communicateurs pour la nutrition et la securité alimentaire a decerné dans la catégorie art culinaire, plat lourd trois prix

1er prix a remis à Euphata Madiega de Bogandé avec son plat « Kolki (couscous de nénuphar aux feuilles de moringa » d’un montant de 1 000 000FCFA

2e prix à Mamounata Nikiéma du Bazèga avec son plat « le gnon au poulet sauté » d’un montant de 750 000FCFA

3e prix décerné à Moise Arcange Soumnama Sawadogo du Tuy avec son plat « Gnongon de maïs à la chenille de karité » d’un montant de 500 000FCFA

Orange Burkina

Prix en arts du spectacle, vedette de chanson traditionnelle pool adulte d’une valeur de 1 500 000FCFA

La Troupe dafin dew de la diaspora malienne

Société de forage Aurora SFA

Prix en catégorie art culinaire, plat lourd d’une valeur de 500 000FCFA

Adjaratou Kafando du Namentenga

Wave Burkina

Prix en catégorie arts du spectacle, danse traditionnelle, pool adulte d’une valeur de 500 000FCFA

La troupe Ardji dance du Houet

Faso zoom

Prix en catégorie arts du spectacle, ballet d’une valeur de 500 000FCFA

Les enfants bénis du Houet

Moov Africa a decerné deux prix dans la categorie sports traditionnels d’une valeur de 500 000FCFA chacun

1er prix en lutte traditionnelle

Kevin Mossé du Nando

2e prix du tir à l’arc, pool adulte dame

Jeannette Kambou du Djôrô

Banque commerciale du Burkina (BCB), a décerné en categorie arts du spectacle deux prix

1er prix en danse traditionnelle pool adulte

La troupe Dindjormé de Kampti d’une valeur de 1 000 000FCFA

2e prix en danse traditionnelle pool jeune

La troupe Naaba Abga du Kadiogo d’une valeur de 600 000FCFA

IB Bank

Prix en catégorie arts du spectacle, danse traditionnelle, pool adulte d’une valeur de 500 000FCFA

La troupe Naaba Yadega de la diaspora ivoirienne

Telecel Faso

Prix spécial en catégorie arts du spectacle, danse traditionnelle d’une valeur de 1 000 000FCFA

La troupe Ardji dance du Houet

IAM Gold Essakane SA a décerné deux prix d’une valeur de 500 000FCFA chacun

1er prix en catégorie arts du spectacle, danse traditionnelle pool jeune

Les Majorettes de Manga

2e prix en catégorie arts culinaires

N’wibatihoun Gnoumou des Balés pour son plat « panissé » d’une valeur de 500 000FCFA

Union Européenne a décerné six prix spéciaux dont trois dans la catégorie arts du spectacle d’une valeur de 1 000 000 chacun et trois prix en arts plastiques d’une valeur de 500 000FCFA chacun

1er prix danse traditionnelle pool jeune

La troupe génération Unie de Nanoro du Boulkiemdé

2e prix en musique traditionnelle instrumentale pool jeune

La troupe Tilé Kun du Houet

3e prix en ballet

La troupe ACEJB de la Bougouriba

Arts plastiques

1er prix en sculpture

Zimapi Yaya Fofana pour son œuvre « cohesion sociale »

2e prix en batik

Poussi Maxim Demé du Kadiogo pour son eouevre « Main dans la main »

3e prix en peinture

Tidiane Mohamed Desarmes du Houet pour son œuvre « Harmonie des peuples »

Le Fonds des nations unies pour la population (UNFPA) a decerné deux prix d’une valeur de 500 000FCFA chacun

1er prix en catégorie lutte traditionnelle féminine, pool jeune

Awoulatou Kafando du Kadiogo

2e prix en arts du spectacle, chanson traditionnelle pool adulte

Kouakou Nignan de la Sissili

Maison Russe

Prix en catégorie arts plastiques, sculpture d’une valeur de 500 000FCFA Salif Ouédraogo pour son œuvre « l’éveil de ma patrie »

Société des aéroports du Faso (SAFA) a decerné troix prix d’une valeur de 500 000FCFA chacun

1er prix en arts du spectacle, musique traditionnelle instrumentale pool jeune

La troupe Nabonswendé du Kouritenga

2e prix en arts plastiques, sculpture

Abdoul Karim Sana pour son œuvre « la case ancestrale du vieux Tanga »

3e prix en arts du spectacle, slam

Magloire Yves Sanou des Tannounyan

Société nationale de gestion des stocks de sécurité alimentaire (SONAGESS)

Prix dans la categorie art culinaire, plat lourd d’une valeur de 500 000FCFA

Adjaratou Zio de la Sissili pour son plat « Yésurai wodui »

Ministère de la Famille et de la Solidarité

Prix en categorie Art culinaire, plat lourd d’une valeur de 500 000FCFA

Adjaratou Zio de la Sissili pour son plat « Yésurai wodui »

Ministère de l’Enseignement de Base, de l’Alphabétisation et de la promotion des Langues nationales a décerné 4 prix en arts du spectacle et sports traditionnels d’une valeur de 500 000FCFA chacun

1er prix en ballet

La troupe compagnie artistique Watinoma du Kadiogo

2e prix en danse traditionnelle pool jeune

La troupe Naaba Abga du Kadiogo

3e prix en lutte traditionnelle pool jeune

Louta Lompo du Goulmou

4e prix au tir à l’arc

Marcel Ouédraogo de Oubri

Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation

Prix en catégorie arts plastiques, batik d’une valeur de 500 000FCFA plus une attestation

Poussi Demé pour son œuvre « Main dans la main ».

Le parrain Roland Achille Sow a décerné trois prix en art culinaire, arts du spectacle et arts plastiques. Le prix est composé d’une enveloppe de 1 000 000FCFA et une attestation

1er prix en création chorégraphique

La troupe Authentique de la Comoé

2e prix en dessert

Moise Arcange Soumnama Sawadogo du Tuy

3e prix en peinture

Yaya Ouédraogo du Houet avec son œuvre « le chemin tracé »

Assemblée législative du peuple (ALP) a décerné six prix dans la catégorie arts du spectacle dont trois en slam et trois en chœur populaire

1er prix en slam, d’une valeur de 1 000 000FCFA plus une attestation

Lamoundia du Gourma

2e prix, d’une valeur de 750 000 plus une attestation

Yasmine Fleur Koné du Mouhoun ,

3e prix d’une valeur de 500 000FCFA plus une attestation revient à Fançoise Siambo

1er prix en chœur populaire d’une valeur de 2 000 000FCFA plus une attestation

la troupe Séré Kini de Siraba

2e prix d’une valeur de 1 500 000FCFA plus une attestion

la troupe Songtaaba de Amdemtenga du Kouritenga

3e prix d’une valeur de 1 000 000FCFA plus une attestation

Namaoré de Loagha du Bam

Fleur BIRBA

Legende (credit photo Remi ZOERINGRE)