Foire de la SNC bobo : La DGI à la rencontre des contribuables

La direction générale des impôts participe à la foire de la Semaine nationale de la culture 2026 où une équipe présente deux plateformes digitales qui répondent aux besoins des contribuables particuliers.

La direction générale des impôts se fait proche des festivaliers lors de la Semaine nationale de la culture (SNC) 2026. Idrissa Drabo, y fait la promotion des plateformes dgi.bf/edocument et SYC@D. « A partir de la plateforme edocument, le contribuable peut demander et recevoir 9 types de documents en ligne dont l’attestation de quitus fiscal, l’attestation de revenus et le certificat de non-imposition. Il peut aussi acheter des timbres fiscaux. Pour cela, il lui suffit de créer un compte », détaille l’un des agents de la DGI. SyC@D est la deuxième plateforme que la DGI présente à la SNC. Celle-ci permet de faire les demandes et recevoir les attestations d’attribution de parcelle, d’arrêté de cession provisoire et arrêté de cession définitive et les extraits cadastraux.

Elle est accessible à l’adresse https://sif.bf. Avant son entrée en vigueur en juillet prochain, les avantages de la facture électronique certifiée sont exposés aux visiteurs de la SNC Bobo 2026. « Ce n’est pas une nouvelle taxe ni un nouvel impôt. C’est juste une modernisation du système de facturation qui donne plus de traçabilité à l’administration et au contribuable. La facturation électronique certifiée va permettre de mobiliser davantage les ressources car l’objectif est d’anéantir sinon de minimiser la fraude », a confié M. Drabo.

Nadège YE