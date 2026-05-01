SNC BOBO 2026 : La société des aéroports du Faso déploie ses ailes à la foire

Par
BH SIDWAYA
-
 L’architecture de l’aéroport de Bobo s’inspire des habitations traditionnelles.

Créée il y a 8 mois, la société des aéroports du Faso (SAFA) est présente à la Semaine nationale de la culture Bobo 2026.  A 24h de la fin de la biennale, sa secrétaire générale, Louisette Bassonon tire un bilan satisfaisant de cette première participation.

La société des aéroports du Faso (SAFA) a été créé le 16 septembre 2025 avec pour mission d’améliorer l’attractivité des plateformes aéroportuaires, d’accélérer la mise en œuvre des projets structurants et développer les aéroports internationaux et aérodromes domestiques, etc. Une délégation de SAFA anime un stand à la foire commerciale de la Semaine nationale de la culture (SNC) Bobo 2026, où elle présente les projets et les services de la société.  La secrétaire  générale de la SAFA, Louisette Bassonon,  a enfilé  la casquette d’animateur pour les visiteurs.  « La SAFA n’allait pas se laisser conter cet grand évènement qui regroupe tout le secteur de la culture. Nous avons marqué notre participation à la SNC Bobo 2026 par ce stand  et  par des  manifestations au sein de l’aéroport  pour accueillir les invités qui sont arrivés par  vol », a-t-elle  déclaré. Pour Mme Bassonon, la première participation de la SAFA  à la  fête de la culture est une réussite au regard de l’engouement  des visiteurs  autour du stand institutionnel de la  société  des aéroports du Faso.

La SG de la SAFA, Louisette Bassonon : « l’engouement autour de notre stand est énorme et pour moi la SNC Bobo 2026 est une réussite ».

« La SAFA n’est pas encore bien connue et de nombreux visiteurs sont étonnés de savoir que nous fournissons d’autres prestations telles que la billetterie, la promotion de circuits touristiques, des services de restauration aux compagnies aériennes et passagers », a-t-elle poursuivi.  La secrétaire générale de la SAFA   se veut rassurante quant à la concrétisation des grands projets comme la construction des aéroports de Donsin et de Bobo-Dioulasso. « Je suis très optimiste que bientôt toutes ces infrastructures aéroportuaires seront mises en service avec l’accompagnement dont nous bénéficions de la part de nos plus hautes autorités », a-t-elle soutenu.

Nadège YE

 

 

ARTICLES CONNEXESPLUS DE L'AUTEUR

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.