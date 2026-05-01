SNC BOBO 2026 : La société des aéroports du Faso déploie ses ailes à la foire

Créée il y a 8 mois, la société des aéroports du Faso (SAFA) est présente à la Semaine nationale de la culture Bobo 2026. A 24h de la fin de la biennale, sa secrétaire générale, Louisette Bassonon tire un bilan satisfaisant de cette première participation.

La société des aéroports du Faso (SAFA) a été créé le 16 septembre 2025 avec pour mission d’améliorer l’attractivité des plateformes aéroportuaires, d’accélérer la mise en œuvre des projets structurants et développer les aéroports internationaux et aérodromes domestiques, etc. Une délégation de SAFA anime un stand à la foire commerciale de la Semaine nationale de la culture (SNC) Bobo 2026, où elle présente les projets et les services de la société. La secrétaire générale de la SAFA, Louisette Bassonon, a enfilé la casquette d’animateur pour les visiteurs. « La SAFA n’allait pas se laisser conter cet grand évènement qui regroupe tout le secteur de la culture. Nous avons marqué notre participation à la SNC Bobo 2026 par ce stand et par des manifestations au sein de l’aéroport pour accueillir les invités qui sont arrivés par vol », a-t-elle déclaré. Pour Mme Bassonon, la première participation de la SAFA à la fête de la culture est une réussite au regard de l’engouement des visiteurs autour du stand institutionnel de la société des aéroports du Faso.

« La SAFA n’est pas encore bien connue et de nombreux visiteurs sont étonnés de savoir que nous fournissons d’autres prestations telles que la billetterie, la promotion de circuits touristiques, des services de restauration aux compagnies aériennes et passagers », a-t-elle poursuivi. La secrétaire générale de la SAFA se veut rassurante quant à la concrétisation des grands projets comme la construction des aéroports de Donsin et de Bobo-Dioulasso. « Je suis très optimiste que bientôt toutes ces infrastructures aéroportuaires seront mises en service avec l’accompagnement dont nous bénéficions de la part de nos plus hautes autorités », a-t-elle soutenu.

Nadège YE