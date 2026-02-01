Révolution progressiste populaire: les chefs coutumiers invités à s’approprier la vision de la Transition

L’association Lagamtaaba des chefs coutumiers de la veille citoyenne a organisé une conférence publique de formation, au profit des chefs coutumiers, samedi 31 janvier 2026 à Ouagadougou.

L’association Lagamtaaba des chefs coutumiers de la veille citoyenne (ALCVC) veut outiller les chefs coutumiers pour une meilleure compréhension de l’idéologie de la Révolution progressiste populaire (RPP) afin qu’ils jouent un rôle plus actif dans la dynamique de refondation nationale. C’est dans cette optique qu’elle a tenu une conférence publique de formation axée sur la RPP à leur intention, samedi 31 janvier 2026 à Ouagadougou.

Le président de l’ALCVC, Komsilg Poésin Baloum-Naaba, a souligné que cette initiative s’inscrit dans la continuité des actions citoyennes menées par l’association depuis sa création. Pour lui, la RPP engagée sous le leadership du capitaine Ibrahim Traoré constitue une nécessité historique. Il a insisté sur le fait que la RPP ne relève pas d’un courant politicien, mais d’un processus de refondation basé sur la souveraineté, la dignité et la justice sociale. « Quand on parle de révolution ou de RPP, beaucoup de chefs coutumiers ne comprennent pas. Or, ce sont eux les chefs de village et proches de la population. Il est donc important qu’ils sachent ce que signifie la révolution et le rôle qu’ils doivent jouer », a-t-il souligné.

Quant au formateur, Adama Siguiré, il a apporté des éclairages sur les fondements et les caractéristiques d’une révolution. Il a expliqué que la révolution est avant tout une rupture profonde destinée à impulser un développement réel, et non un simple changement symbolique. A travers des exemples tirés de l’histoire mondiale, notamment la Chine et la Russie, M. Siguiré a montré comment certaines révolutions ont servi de leviers au développement des nations.

Revenant sur le contexte national, le formateur a établi un parallèle entre la révolution sankariste et la RPP actuelle afin de permettre aux chefs coutumiers de mieux comprendre les enjeux et les responsabilités qui leur incombent. Selon lui, une bonne appropriation de l’idéologie révolutionnaire par les autorités traditionnelles favorisera une meilleure adhésion des populations.

Un autre point majeur de la rencontre a porté sur la loi portant organisation de la chefferie coutumière, récemment adoptée et promulguée. M. Siguiré a relevé que cette réforme, souvent mal interprétée vise à mieux encadrer la chefferie coutumière, renforcer son autorité morale et consolider son rôle dans la cohésion sociale et le développement communautaire.

Soumaila BONKOUNGOU

Fatimata ZOUNGRANA