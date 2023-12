Inauguration de la centrale solaire photovoltaïque de Kôdéni : « L’État veillera au respect rigoureux des clauses contractuelles par la société AFRICAREN», affirme le Premier ministre

Le Premier ministre, Dr Apollinaire Joachimson Kyélèm de Tambèla, a inauguré la centrale solaire photovoltaïque de Kôdéni à Matourkou dans les Hauts-Bassins, ce samedi 16 décembre 2023.

Patron de la cérémonie, il a souligné que l’État, en tant que partie prenante et garant de l’exécution du contrat, veillera au respect rigoureux des clauses contractuelles par la société AFRICAREN.

Construite sur une superficie de 70 hectares, la centrale solaire de Kôdéni, d’une capacité de 38 MWc, produira en moyenne 73 GWh d’énergie par an pour le Réseau national interconnecté (RNI). Cette production permettra de connecter environ quarante-deux mille (42 000) ménages, améliorant significativement l’accès des citoyens à l’électricité.

La centrale contribuera également à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, jouant ainsi un rôle crucial dans la préservation de l’environnement et la promotion du développement durable.

« Il est donc essentiel que AFRICAREN observe les normes les plus strictes en matière d’exploitation, afin de maintenir la fiabilité de la centrale et d’assurer de manière continue la satisfaction de nos besoins énergétiques », a souhaité le Chef du Gouvernement.

Du reste, Dr Apollinaire Joachimson Kyélèm de Tambèla, dit compter fermement sur le professionnalisme et l’engagement de la société pour assurer le succès opérationnel continu de la centrale dans le but de répondre aux attentes énergétiques des populations.

Le ministre en charge de l’Énergie, Simon Pierre Boussim, a, par ailleurs, rassuré que la construction de la centrale de Kôdéni a pris en compte les aspects traditionnels.

« Lors de la construction de la centrale, il s’est avéré qu’il y a un site traditionnel à l’intérieur. J’ai demandé à savoir ce qui était prévu, et on m’a assuré que lors des périodes rituelles, la population était autorisée à venir accomplir leurs rites. Cela témoigne de la bonne collaboration entre la population et l’entreprise », a indiqué le ministre Boussim.

DCRP/Primature